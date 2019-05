Carla Barber se divorcia del doctor Esquivel siete meses después de su boda

La doctora y exconcursante de Supervivientes Carla Barber (28 años) ha confirmado lo que algunas voces apuntaban hace ya semanas: su matrimonio con el cirujano Camilo Esquivel se ha terminado. Tan solo siete meses después de darse el 'sí, quiero', la doctora y el médico estético han decidido poner punto final a su historia de amor.

Sin querer hacer declaraciones al respecto, Carla ha decidido poner tierra de por medio para relajarse junto a un buen grupo de amigos. Allí, la exparticipante del reality más extremo de la televisión ha querido dar un paso al frente para explicar la situación personal que está atravesando.

En un sincero mensaje, la especialista en medicina estética explicaba cómo se había fraguado todo: "Sin esperarlo, y de pronto, se terminó una relación que pensaba que era para toda la vida. Prometí en el altar estar en lo bueno y en lo malo, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte nos separase. Lamentablemente en una relación, son dos personas las que deben luchar por ella".

Un final que para Carla es un nuevo inicio, pues la ex de Álvaro Morata (26) asegura que se está centrando en su carrera profesional: "Ahora me encuentro centrada en nuevos proyectos profesionales, que me llenan de ilusión y que iré compartiendo con todos vosotros. Quienes me conocen saben que soy una mujer enérgica y positiva. Todo pasa por algo, así que espero que lo mejor esté por llegar. Gracias por vuestras palabras de cariño siempre".

Carla Barber y Camilo Esquivel, siete meses de matrimonio

El nombre de la canaria Carla Barber llegó a la vida pública a mediados del año 2015 cuando se alzó con el título de Miss Universe Spain. La joven, médico y modelo, empezaba una fulgurante carrera pública que tenía claro quería compaginar con la de doctor estética. Justo al ceder la corona de 'guapa oficial' a su sucesora, la doctora Barber aceptaba participar en Supervivientes 2016. Junto a ella, Mila Ximénez (66), Yola Berrocal (48) o Jorge Díaz (30), flamante ganador de la edición.

Tras su paso por el programa de Telecinco, Carla Barber continuó con su carrera como médico y empezó a trabajar en la prestigiosa clínica del colombiano doctor Esquivel. Allí se enamoraron y pronto empezaron una relación que culminó en boda el pasado 22 de septiembre. En tierras canarias celebraron un espectacular enlace del que ambos dejaron prueba a través de sus diferentes redes sociales.

Ha sido precisamente por su ausencia de menciones y publicaciones juntos lo que ha hecho saltar las alarmas en sus seguidores, que preguntaban insistentes si el facultativo colombiano y la espectacular maniquí canaria seguían juntos. Este jueves 2 de mayo se ha confirmado que lo suyo está roto y que ambos van a seguir caminos paralelos desde ahora en adelante.

