Albert Barranco, primer concursante confirmado de 'Supervivientes 2020'

El estreno de la próxima edición de Supervivientes cada vez está más cerca y este miércoles se ha anunciado oficialmente el nombre del primer concursante: Albert Barranco. Él se dio a conocer por su participación en el programa del amor Mujeres, Hombres y Viceversa. Fue tronista y ya en ese momento demostró "ser una persona carismática y un auténtico seductor", como reza la web de Telecinco.

Ahora, Barranco se enroca en la aventura de Supervivientes 2020 y se convierte en el primer concursante confirmado de la edición. Estas han sido sus primeras palabras tras conocerse la noticia: "Estoy que ni me lo creo, quiero dar las gracias al equipo por contar conmigo, por darme esta magnífica oportunidad que llevo tanto tiempo esperando y no pienso fallaros. Va a ser la mejor edición de la historia ¡Nos vemos en Honduras!".

Hay que recordar que Albert tiene 25 años, ha trabajado como mecánico y se describe a sí mismo como alguien creativo y con personalidad. "Albert es un chico de barrio, amante de los tatuajes y un auténtico apasionado del motor. Nació en Barcelona, tiene su propia marca de ropa y acumula más de 400.000 seguidores en Instagram", lo continúa definiendo la página de Supervivientes.

"Al nuevo concursante le encanta la moda y, por eso, su objeto personal fue uno de los rosarios que siempre lleva en sus looks. La primera vez que lo vimos en televisión fue en Mujeres y Hombres y Viceversa buscando el amor como pretendiente. Albert consiguió salir del programa junto a su tronista, Rym Renom, pero su relación no duró mucho fuera de cámaras. Más tarde, Albert se convirtió en tronista y protagonizó una de las historias más inolvidables junto a Violeta Mangriñán".

No termina ahí su currículo. No hay que olvidar que Barranco también es uno de los rostros más conocidos de Mtmad y cuenta con su propio canal Barranquismo y con Crazy Trip Tailandia, espacio este último en el que se rumoreó que pudo haber tenido algo más que una amistad es Oriana Marzoli (27 años). Entre sus posibles conquistas también figura Gloria Camila (25). ¿Revolucionará la isla? Lo que está claro es que, de momento, su fichaje no ha dejado indiferente a nadie en las redes sociales.

Barranco en supervivientes, me muero — 𝐓𝐀𝐈 𝐃𝐈́𝐀𝐙🐼 (@taidiazz20) February 5, 2020

Espero que Barranco hunda a Violenta en Supervivientes — Drama Channel✈️🐥 (@TSheelby) February 5, 2020

Cuando entras a Twitter y ves que el primer concursante confirmado de Supervivientes es Barranco. pic.twitter.com/Ckz8I7jaUR — Mazikeen. (@MazikeenOfRivia) February 5, 2020