'El Soro' recibe el alta médica: "He visto la muerte más cerca que nunca"

El torero valenciano Vicente Ruiz 'El Soro' (57 años) ha recibido este miércoles el alta médica tras haber estado más de dos semanas ingresado en el Hospital Clínico de Valencia después de sufrir un fallo multiorgánico, según han informado fuentes familiares.

El diestro fue hospitalizado por una sepsis provocada por una infección bacteriana en la prótesis que se le implantó en su rodilla izquierda y que finalmente le ha sido extraída.

Vicente Ruiz a su salida del hospital a principios de este 2020.

El torero de Foios (Valencia) ha reconocido haber "visto la muerte más cerca que nunca" y ha asegurado que ahora "valora mucho más la vida". 'El Soro' ha aprovechado la presencia de los medios de comunicación para agradecer la atención recibida por parte del equipo médico y sanitario del Hospital Clínico, especialmente la del doctor Silvestre y su equipo.

Ha recordado también el trato que le ha dispensado el doctor Cavadas, a quien admira, y ha reconocido que gracias a él cumplió su sueño de "volver a los ruedos" y retomar "una vida normal durante años".

De la misma manera, ha dado las gracias a sus compañeros de profesión, aficionados, amigos y medios de comunicación, por las "constantes muestras de cariño", ya que han sido numerosos los aficionados que le han mostrado su apoyo cuando abandonaba el hospital acompañado por su mujer, Eva Rogel; su suegro, Juanjo Rogel, y un amigo.

A partir de ahora, el torero se someterá a continuos análisis y controles médicos para vencer la infección y esperar la cicatrización de su pierna izquierda. En su momento, los servicios médicos valorarán la situación de esta extremidad, ya que actualmente lleva un espaciador de cemento que sustituye la prótesis.

Lucha contra la enfermedad

El pasado 17 de enero, 'El Soro' acudió al hospital tras experimentar cierto malestar y percatarse de que la rodilla se le estaba hinchando. Según explicó Eva Rogel, la esposa del diestro, tenía un "fuerte dolor en su rodilla izquierda (la afectada) porque cuando la doblaba se resentía mucho y se le había inflamado".

'El Soro' ha permanecido ingresado en el Hospital Clínico de Valencia.

El torero acudió entonces al Hospital 9 d'octubre para que le extrajesen el líquido. Sin embargo, tras sacarle el fluido los doctores le dijeron a su familia que "su rostro no tenía buen aspecto", por lo que iban a hacerle varias pruebas.

En el examen le detectaron que sufría un problema renal grave, y se le trasladó de urgencia al Hospital Clínico de Valencia, donde ha estado ingresado casi 20 días recibiendo diálisis y un tratamiento antibiótico.

En ese momento su esposa ejerció como portavoz de la familia y comunicó a la familia cómo estaba viviendo el diestro estos duros momentos: "Está muy grave, solo nos queda ampararnos a la Virgen de los Desamparados, a la que tanta fe le tiene Vicente, para que esté mejor", explicó Rogel a Levante-EMV.

No obstante, a pesar de que el pronóstico era grave, la esposa confiaba en que el torero superaría este bache: "Él es una persona muy fuerte y, como ha sido deportista en su juventud, se ha sobrepuesto a muchas adversidades. Es un ejemplo de capacidad y tenacidad", relató.

'El Soro' ya tuvo que ser ingresado el 9 de enero por una angina de pecho.

Este ingreso no es el único problema de salud que ha tenido Vicente Ruiz este 2020, y es que a principios de enero tuvo que estar ingresado por una angina de pecho. Un episodio que, de nuevo, le hizo temer por su vida: "Estoy bien, aunque los primeros días pensaba que todo esto se acababa", aseguró.

"Me dio un dolor en el pecho muy fuerte, me faltaba el aire, era como un puñal", añadió, para restarle gravedad posteriormente y mostrarse optimista: "A este toro le voy a dar la lidia que merece, pero no va a poder conmigo. Como cada tarde, lo recibiré a puerta gayola", añadió.

En esa ocasión, los médicos no le operaron ya que, como explicó su mujer, "le hicieron un cateterismo y ya vieron que no podían operar. Tenía una arteria obstruida, está estrecha y no pueden hacer nada".

Al final optaron por mandarle un tratamiento a base de anticoagulantes y una alimentación cuidada: "Hay que intentar alargar la vida del corazón con buena dieta mediterránea, nunca mejor dicho", añadió el propio valenciano.

