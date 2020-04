Máximo Valverde: "De este gobierno no puedes esperar nada bueno. El comunismo es hambre y miseria"

Máximo Valverde (75 años) se encontraba en uno de sus mejores momentos como actor antes de que el coronavirus paralizara el mundo. En contra de la creencia general, donde ha ganado dinero de verdad ha sido en el teatro, donde se refugió, de alguna manera, harto de hacer siempre de galán al uso. Muy a su pesar, tras la muerte de Arturo Fernández y pese a la diferencia de edad entre ambos, Máximo se ha convertido en uno de los maduros más importantes de nuestro país.

JALEOS ha hablado con el actor, que se encuentra, como todos los españoles, confinado en su casa de Madrid, 'condenado' a no salir de su hogar, salvo para ir al supermercado o la farmacia.

¿Le ha perjudicado mucho el cierre de los teatros como consecuencia del coronavirus?

Sí, he tenido que suspender por el momento seis bolos que tenía contratados. Espero que los que tengo firmados para más adelante se puedan hacer. Estar parados es una tragedia para todo el mundo.

¿Podrá hacer las representaciones suspendidas más adelante?

En teoría sí, pero no lo sé. Prefiero no pensar en esas cosas. Lo importante es que todo pase y que la pandemia quede totalmente superada.

¿Estaba funcionando bien Mi querida Maribel?

Muy bien, con llenos en todos los sitios a los que hemos acudido, pero todavía nos siguen pidiendo la obra anterior, con la que llevamos más de 600 representaciones. Yo estoy tranquilo en mi casa haciendo muchas cosas. La verdad es que no me aburro, siempre tengo cosas que hacer pero llegará un momento en que te canse el no poder salir, aparte de que yo necesito salir para andar, para caminar porque mi cuerpo me lo pide.

¿Qué es lo que más le pide la gente?

Cuando recito poemas es lo que a la gente le gusta más. Tengo un poema sobre la muerte de Paquirri que a la gente le emociona tanto que se pone a llorar. Es un poema que dura siete minutos sobre una música de Semana Santa. La gente se emociona, llora, saca pañuelos... Yo trato de contener mis lágrimas. Es muy fuerte. Y tengo otro poema sobre dos amantes que se separan con el que la gente también se emociona. Son dos poemas míos, escritos por mí.

¿Qué pasa cuando cuenta sus vivencias con Amparo Muñoz, Rocío Jurado e Isabel Pantoja?

La gente sigue con mucho interés lo que cuento de ellas porque son cosas que yo he vivido, no me lo ha contado nadie. Eva Santamaría canta canciones de Isabel Pantoja en los espectáculos que yo hice con ella. La verdad es que la obra es muy divertida. Hay muchas anécdotas que he vivido a lo largo de mi vida profesional con Rocío Jurado o Maribel. La gente se queda embobada escuchándome porque cuento cosas muy interesantes. Cada vez que hablo de ellas estoy unos ocho minutos y rápidamente metemos un poema o una canción. Es un espectáculo muy variado y a la gente le encanta.

¿Cree que desde la muerte de Arturo Fernández usted se ha convertido en el galán más representativo del cine y teatro español?

Me he convertido en el único galán que queda.

No queda ningún otro galán en España, ¿verdad?

No, no queda ninguno y trabajando menos.

La imagen de galán, ¿le ha favorecido o le ha perjudicado?

Me ha favorecido y me ha perjudicado. Me ha favorecido porque si no no hubiera trabajado en el cine. Empecé a trabajar en el cine por una imagen. Cuando yo hice Fortunata y Jacinta. En aquellos momentos, yo estaba toreando y trabajaba de extra en el cine. Emma Penella y Juan Luis Galiardo discutieron y yo me enteré que por la tarde iban a hacer un casting y me presenté y me eligieron. Yo había acudido a trabajar de extra, no como actor. Me presenté con toda la cara y fui el elegido. Por supuesto me dieron el papel después de hacer una prueba. La verdad es que salió bien. A partir de ahí, mi vida cambió y llegué a hacer siete películas al año. A mí, lo que de verdad me perjudicó fue la época del destape. En 1975 empezó el cine de destape, que era muy malo, de muy baja calidad y solo importaba la señora que se desnudaba. El que lo hizo muy bien fue Juan Luis Galiardo, que se fue a México donde trabajó mucho y se quitó toda esa etapa del medio. Me perjudicó mucho el que me veían siempre a mi como galán de todas las películas. Nadie me daba categoría como actor porque las películas que yo hacía no se podía demostrar mucho. Solo consistía en meterte en la cama y besar a una y besar a otra diciéndoles 'te quiero'. Gané dinero y popularidad, que ya tenía. En 1979 me metí a trabajar en el teatro porque todo lo que me ofrecían era lo mismo. Entonces monté una productora con Mari Paz Pondal y empezamos a hacer teatro. Hicimos dos o tres obras seguidas.

En el cine ha ganado mucho dinero, ¿verdad?

Se equivoca. Yo he ganado más dinero en el teatro. El primer piso que yo me

compré fue con dinero del teatro. Hasta ese momento yo vivía alquilado. A mí Matías Colsada -empresario teatral- me pagaba mucho dinero. Estuve cuatro años con él, trabajando en Las alegres chicas de Colsada. Donde yo he ganado dinero de verdad ha sido con el teatro.

Dice que tiene varios bolos, pero prefiere no hacer planes dadas las circunstancias

El caso es que yo tengo dos obras en candelero y estamos parados porque no se puede hacer otra cosa. Lo que de verdad me preocupa es la salud, el estar bien y afortunadamente estoy bien. Estoy bien porque no salgo de mi casa y estoy aquí encerrado. Por supuesto algún día tengo que salir para comprar. Me he comprado otro frigorífico aparte del que tenía y los tengo llenos los dos para no tener que salir.

¿Cree que el gobierno está llevando las cosas como se deberían llevar?

No, no. En absoluto. Desde que salieron yo sabía que este Gobierno no tenía categoría. Ahora, con lo que estamos pasando me he dado cuenta de que tenía razón. No están preparados para llevar un gobierno. Metieron la pata cuando la manifestación del día 8 cuando en diciembre ya se sabía lo que iba a pasar. Lo han hecho horrorosamente mal. De esta gente no se puede esperar nada bueno. Nada. Es mentira eso de que están retrasando los impuestos. Están cobrando todo lo que pueden y más. ¿Bajar impuestos? Están subiendo. ¿Ha conocido alguna vez algún comunista que baje impuestos?

¿Qué solución ve usted para solucionar los problemas que se están planteando?

Hay que conseguir una vacuna o algo que pueda combatir a ese bicho. ¿Cuándo se va a acabar todo esto? A mí esto me preocupa mucho. No le veo una salida fácil. Lo peor será que una gran parte de los negocios no podrán continuar. La gente tiene que seguir pagando los impuestos, la luz, los alquileres de los negocios, todo. Y si no tienen ingresos…

¿Cree que se puede hacer teatro dejando dos filas libres y una ocupada?

Es una ruina, seguro. Los actores tienen que trabajar y comer. No se puede ni pensar. No saldrían las cuentas, claro. Los empresarios trabajan para ganar dinero. O por lo menos no van a trabajar sabiendo seguro que van a perder… A esto no le veo salida. Quiero ser optimista pero me cuesta mucho trabajo. ¿En las manos de quienes estamos? No les veo preparados como para sacarnos de este follón en el que estamos metidos.

¿Ve algún partido que esté preparado para sacarnos de esta situación por la que pasamos?

No lo sé, no lo sé. A mí la política me ha desilusionado bastante, en todos los sentidos. El único partido que he visto que ha sacado el país adelante ha sido el Partido Popular. Cuando los socialistas lo han arruinado, son los que han sacado adelante al país. Esta gente cuando se mete en el poder es muy difícil echarles. Están haciendo comida de coco -lavado de cerebro- desde los colegios. Cuando el PP está en el poder, atacan como hienas. El comunismo es hambre y miseria.

Esto es socialismo

Esto es socialismo, comunismo y es marxismo. En todos los países que está esta gente, solo hay hambre y miseria, que yo lo sé. Como sucede en Cuba y Venezuela.

¿Cómo está llevando el confinamiento?

Acostumbraba a salir a andar por la Casa de Campo. Ahora por desgracia no puedo.

