José Bono Jr. y Aitor Gómez denuncian por calumnias a varios internautas anónimos

José Bono Rodríguez (35 años) y Aitor Gómez (24) han tomado una importante decisión ante la polémica en la que se han visto envueltos en plena pandemia de coronavirus. Pese a la discreción que ambos han procurado mantener ante los medios, en los últimos días se ha vinculado a la pareja de Bono Jr. con la venta de los test de COVID-19 defectuosos al Gobierno español.

Varios usuarios anónimos de Twitter han acusado a Aitor Gómez de haber ejercido como intermediario y comisionista en la venta de esos test, una grave afirmación ante la que la pareja ha tomado la vía legal para defenderse. El hijo del exministro acudía en la tarde de este martes a una comisaría de Madrid junto a su futuro marido para denunciar por calumnias a los internautas que han promovido ese bulo, según informa Vanitatis.

A pesar del revuelo, ninguno de los dos ha querido pronunciarse públicamente sobre este asunto. Un contratiempo que se suma a los obstáculos profesionales que ambos están encontrando por la declaración del estado de alarma.

Aitor Gómez se ha visto involucrado en un bulo de las redes. Gtres

José Bono (69) relataba hace unos días en Sálvame los problemas de su hijo para mantener la hípica que posee la familia en Toledo: "Tenemos 73 caballos de gente ajena a la que no podemos permitirle que vaya a cuidar su caballo", comentaba el expresidente del Congreso. "Mi hijo todos los días se va ahí a la hípica y, con los mozos que tenemos que son una maravilla... pues tú no sabes lo que es atender a 73 caballos entre tres personas", se lamentaba.

Aitor Gómez, por su parte, trata de mantener en funcionamiento Bonai, la marca de joyas que regenta, a pesar del confinamiento. La empresa sigue realizando envíos bajo pedido "con más cariño e ilusión que nunca", tal y como anuncian en su perfil de Instagram. Sin embargo, los estragos del confinamiento serán inevitables para las ventas de la empresa.

Boda en peligro

El enlace podría aplazarse por el coronavirus.

El principal proyecto personal de José Bono y Aitor Gómez también podría verse afectado por el coronavirus. Y es que la pareja tenía previsto casarse el próximo 20 de junio, una fecha que probablemente tengan que posponer hasta que la normalidad termine de instaurarse en el país.

No obstante, parece que los prometidos aún no han tomado una decisión al respecto: "No lo sé, la tenían prevista para el mes de junio. Hablé ayer con él y no me lo dijo, antes de ayer lo estaban valorando pero no habían tomado una decisión", afirmaba Bono padre en su intervención en Sálvame.

