Isabel Jiménez desvela cómo vive la crisis del COVID-19: "La carga emocional es brutal"

Isabel Jiménez (38 años) se ha convertido en uno de los rostros de la información ante esta grave crisis por el COVID-19 que azota a todo el país. Fiel a su pasión, la periodista ha continuado al frente de los informativos de Telecinco, menos diez días que estuvo confinada, y ella misma ha explicado ahora los motivos de ese confinamiento. La presentadora ha desvelado cómo está viviendo este complicado momento al otro lado de la pantalla, y cómo está siendo su día a día encerrada en casa al lado de su hijo, que durante esta cuarentena celebrara su primer cumpleaños.

¿Cómo está llevando este confinamiento?

En mi caso ha sido un confinamiento a medias porque yo estoy trabajando. Solamente he estado en confinamiento prácticamente casi 10 días, que fue la semana que me tocó a mí por el plan que tenemos en Telecinco. Y la semana pasada sí que estuve toda la semana en casa, haciendo un poco mi acercamiento al confinamiento pero esta semana estoy trabajando y mi confinamiento está siendo relativo.

¿Tiene precaución por esto de salir?

Estamos tomando todo tipo de precauciones. Físicamente no te sabría decir el porcentaje, pero somos una barbaridad de gente. Casi 100 personas y ahora mismo estamos 20 ó 30, no te sabría decir. Allí tenemos medidas de seguridad de todo tipo; la limpieza, nosotros estamos muy separados, tenemos geles. Al final estamos tomando muchas medidas, nosotros somos los que nos estamos maquillando, dentro de que existe un riesgo, estamos tomando todas las precauciones.

¿En casa cómo lo están llevando?

Pues en casa bien, porque el pequeño tiene una muy buena edad, cumple un año y al final todavía no demanda ir a la calle, que sí que demandan otros niños con otras edades, y me imagino que es más complicado. Empezará a andar dentro del confinamiento y estamos todo el rato con él.

Hay momentos en los que usted también necesita desconectar, trabajar en esta situación es complicado

Emocionalmente, ninguno nos imaginábamos esta situación, que íbamos a vivir algo así, más allá de lo que está diciendo todo el mundo. Al final hay que trabajar, escuchamos el número de fallecidos, cada historia de cada persona que está muriendo y no se puede despedir de sus familiares, la carga emocional es brutal. Estos días yo acabé agotada, emocionalmente hay una parte psicológica que es complicada.

Efectivamente, muchas veces te llevas esas historias a casa, ¿tiene algún truco para desconectar?

Ahora mismo estoy entretenidísima con el niño, me gusta muchísimo cocinar y es verdad que con el día a día que suelo llevar normalmente no tenía tiempo y lo había dejado aparcado pero la semana pasada me lo cociné todo. Estoy a punto de entregar mi libro sobre el tema del consumo responsable del plástico y todo eso estoy aprovechando para eso.

Dar noticias tan malas tiene que minar la moral un poquito, ¿no?

La carga psicológica está siendo muy fuerte para todos los profesionales. Los primeros, por supuesto, todo el personal sanitario y luego al final nosotros estamos contando la realidad del país, el número de fallecidos. A nivel económico es terrible, pensar en todas esas personas que este coronavirus al final ha dejado sin trabajo, pero yo creo que esto es una cosa muy puntual.

Isabel Jiménez en una imagen de archivo. Gtres

¿Está conociendo alguna faceta suya que desconocía?

Soy una persona, en general, muy tranquila. Es verdad que eso me ayuda mucho a llevar estas cosas con bastante normalidad. Aunque no se puede, compagino la parte profesional y la personal e intento ser siempre positiva. Con lo que me quedo de esto es con la unidad que está mostrando la gente, solidaridad no me cabe ninguna duda, siempre hemos demostrado mucha solidaridad en muchos momentos y eso me enorgullece. Sí que me emociono a las 20:00 horas cada día. Al final yo no sé qué vamos a aprender de todo esto pero sé que vamos a aprender muchísimas cosas, en general está sacando lo mejor de las personas.

Se ha puesto de moda el 'Resistiré'. ¿Cómo surgió la idea?

Fue cosa mía porque iba escuchando la radio y fue el estreno en Cadena 100 y cuando llegué a la tele lo quisimos meter allí. Aunque la gente poco a poco se va adaptando la situación no es de normalidad, hay que tener esos momentos para que los propios compañeros de la redacción se animen un poco. En los informativos son casi siempre malas noticias.

Está siendo muy aplaudida la labor que han hecho en el informativo, la última parte dedicarla a los artistas de la música y la cultura. ¿Entiende que después de esto haya algunas personas a las que se le llame titiriteros?

Yo no voy a entrar en polémicas políticas porque creo que están fuera de todo lugar y al final nosotros apostamos por hacer entrevistas en el informativo que aporten cosas. El informativo de la noche ha empezado a ser muy largo con esta situación y más allá de contar la información que era necesaria teníamos que contar con expertos que nos aclarasen muchas dudas que teníamos los periodistas. Pero esa parte final la gente la necesita un poco para desengrasar y empatizar con la gente que reconoce con el cine, la música... Creo que es muy bonito, entrar en cómo calificarlos cae por su propio peso.

Están hablando con políticos más de cerca, están conociendo su lado más humano

Creo que es un momento muy importante para demostrar la unidad de todos los partidos políticos. Es verdad que con las últimas medidas ya no está habiendo esa unidad, no vamos a entrar en el porqué, pero sí que al principio de la crisis era muy importante que todas las Comunidades, el Gobierno y la oposición demostraran los primeros que esto superaba el nivel ideológico. Esto nos supera como país, está pasando a nivel global. Teníamos que estar todos a la altura incluso la clase política.

¿Cómo están llevando Iker y Sara el confinamiento en Oporto?

En casa, como todos. Portugal está teniendo menos incidencia que aquí porque ellos se adelantaron a las medidas y por lo que me cuenta la verdad es que la situación es menos complicada y las medidas han sido igual de restrictivas pero para prevenir.

Nos tiene muy entretenidos por las redes sociales con sus pensamientos

Es un momento en el que la gente se conoce más. Instagram para mí era una venta que iba a la gente. David y yo siempre pensamos que somos personas, también divertidas, tenemos otras cosas más allá de un informativo. Las redes sociales están sirviendo para conocernos mucho más en estos momentos.

Ojalá cuando pase todo esto se puedan venir a España. Iker se presenta a la Presidencia de la Federación de Fútbol

Creo que todos estamos deseando que esto acabe lo primero para dar abrazos. Yo le pregunto mucho a amigos, a gente con la que hablo y me dice que lo primero que hará cuando esto acabe es que verá a los suyos, darles abrazos. Estamos todos deseando que esto acabe para eso, para sentir que es lo que echamos todos más de menos.

Mañana su hijo cumple un año, ¿qué balance hace?

Yo qué sé. Yo lo hago todo lo mejor que creo que puedo hacer y un poco por instinto, como todas las madres primerizas. Es duro, él va a entrar en una fase de educación que ahí sí que tienes que tener mucha psicología. Descubriendo todo día a día.

¿Es tranquilo?

Yo no me puedo quejar y, como digo siempre en broma, mi hijo duerme ocho horas desde los dos meses. Ahora duerme once desde los tres meses. Yo no he tenido esos problemas de sueño que complican mucho más todo. Esa parte la he llevado muy bien, come fenomenal, las dos partes ahora mismo que es comer y dormir, las he salvado muy bien. A ver lo que me depara el futuro.

[Más información: La foto de Sara Carbonero en el hospital con la que envía un emotivo mensaje a Isabel Jiménez]