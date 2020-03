Manel Fuentes, sobre el coronavirus: "Hay que intentar que la vida no se pare"

Manel Fuentes (49 años) no ha querido perderse la presentación de Virtual Area en Madrid. El presentador ha viajado a la capital a pesar de las indicaciones del Gobierno de evitar traslados dentro del país. El conductor de Tu cara me suena se mostró de lo más prudente con el coronavirus COVID-19, y feliz ante la boda de su amiga Chenoa (44) con el médicto Miguel Sánchez Encinas.

Estamos ahí con el coronavirus.

Hay que seguir las normas que nos dicta el Gobierno, evidentemente, pero también hay que intentar que la vida no se pare. Creo que la gente que tiene iniciativas económicas como esta, que creo que es un aporte de diversión buenísimo, hay que estar aquí. Estamos en Madrid, buenos amigos... contento de estar y me lo he pasado genial.

¿Cómo ha sido la experiencia?

Sobre todo por los peques, tenía un poquito de reparo porque me mareo pero al ser tú el que te mueves, la experiencia es buenísima, entusiasmado de verdad.

¿Cómo estás tú?

Muy bien. Estamos muy felices con el público, la edición de Tu Cara me suena está siendo genial, un elenco extraordinario, muy contentos, con ganas de darle al público todo ese cariño que nos han dado.

Nos vamos de boda con tu compañera.

Con Chenoa, sí. Contentos por ella, se lo merece todo, es una súper compañera y creo que será un día muy especial para ella y para todos.

La vimos hace poco con nosotros cuando surgió el problema del coronavirus.

Está bien eso de la distancia.

Hay que seguir unas normas.

Creo que sí, ojalá se pueda parar esta pandemia ya y que la normalidad económica y vital de la gente vuelva cuanto antes, que los servicios de emergencias no se colapsen y que lo terminemos de pasar todos, que no haya más víctimas.

España es un país en el que los ciudadanos ponen de su parte.

Lo decía Gabilondo, esto nos pondrá un poco a prueba a todos, hay que ser responsables por nosotros y por el resto, vamos a tener que actuar todos pensando en la colectividad, puede ser algo realmente bueno.

