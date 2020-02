La convulsa historia de amor de Fran Álvarez y Belén Esteban: rupturas e infidelidades televisadas

Gran conmoción ante una de las noticias más inesperadas en el universo de la prensa del corazón. El cuerpo sin vida de Fran Álvarez Gómez, el primer marido de Belén Esteban (46 años), ha sido hallado en torno a las 12 horas de la mañana de este domingo 9 de febrero en su casa del barrio de La Elipa en Madrid.

El nombre de Fran Álvarez permanecía adormecido en el anonimato hasta que comenzó una relación sentimental con la que fue una de sus grandes amigas de juventud, Belén Esteban Menéndez. Para él, simplemente Belén.

Belén Esteban y Fran Álvarez en una imagen de archivo.

Era el año 2005 y la de San Blas ya había finiquitado su mediático romance con el torero Jesulín de Ubrique (45), había dado a luz a su única hija, Andrea Janeiro (19), y se había hecho un espectacular recorrido por los platós de televisión, donde su figura comenzaba a ser un reclamo: el origen de todo lo que es ahora.

Por entonces, Esteban ya había dejado tras de sí varias relaciones temporales con famosos como el polémico Dani DJ o el empresario nocturno Óscar Lozano. Superada esa etapa, Belén encontró cobijo en los brazos de Fran, la persona que según ella llegó para darle calma y equilibrio tras varios años viviendo prácticamente en el mundo de la noche. Él tenía un hijo de una anterior relación.

Su polémica boda

Belén Esteban y Fran Álvarez posando el día de su boda.

Tres años después de empezar su romance, el 27 de junio del año 2008, Belén y Fran se daban el 'sí, quiero' en la ermita de San Antonio del Palacio del Negralejo. Con este gesto de amor, la pareja firmaba una historia que sería el principio del fin para ambos. Pocos meses después de su enlace, Belén Esteban decidía abandonar su puesto de trabajo en El programa de Ana Rosa para dar el salto a Sálvame y su vida sentimental se conviertía, automáticamente, en contenido diario para el programa.

Rara era la tarde en la que Belén no lloraba con el corazón encogido y la voz entrecortada desvelando que lo suyo con Fran estaba prácticamente roto. Sus crisis sentimentales se contaban por decenas y entre tanto revuelo, salía a la luz una infidelidad por parte del camarero.

En un comunicado emitido a principios del año 2010, Fran reconocía haber mantenido una "relación afectiva e íntima" con una mujer llama Arantxa Contreras, pero puntualizó que aquellos hechos se exageraron "de forma malintencionada". Pese a que reconoció haber hecho daño a Arantxa, sostuvo que lo ocurrido no fue una infidelidad, pues él seguía enamorado de Belén y la aventura amorosa tuvo lugar mientras él y su esposa se estaban dando un tiempo de descanso en su relación.

Pero Belén no pudo más. Aquella deslealtad de Fran, sumada a sus discusiones diarias y su inestable rutina, provocó que firmasen su divorcio tan solo año y medio después de su boda. No obstante, el quiebre definitivo no llegó hasta principios 2013. La tertuliana de Telecinco decidía poner fin a su infierno con las adicciones y para ello debía desvincularse también del hombre con quien compartía esos hábitos. Más de un lustro de matrimonio marcado por las peleas, las adicciones, las infidelidades y un trágico final.

Fran, después de Belén

Fran Álvarez en el programa 'Viva la vida' de Telecinco. Mediaset

En estos últimos siete años, algunos medios de comunicación y programas de televisión jugaron con la posibilidad de que Fran Álvarez pudiera participar en algún reality de la cadena donde trabaja su exmujer. Nunca hubo un contrato cerrado aunque sí negociaciones con Supervivientes que, finalmente, no terminaron llegando a buen puerto. Pero el empresario hostelero habló. Y no solo lo hizo a través de varias exclusivas en revistas del corazón sino que también acudió al programa Viva la vida, mismo espacio donde este domingo, azares del destino, confirmaban la funesta noticia de su fallecimiento.

Era octubre de 2017 y junto a la periodista Toñi Moreno (46), Fran se desahogaba de la siguiente manera: "Cuando me casé con Belén estaba enamorado, si no, no me caso, pero no eramos conscientes de lo que estábamos haciendo y de si iba a funcionar viviendo en pareja. En mi relación hubo más momentos malos que buenos".

Tal y como han desvelado este mismo domingo sus íntimos amigos, Álvarez se sentía como un juguete roto de los medios. "Me he sentido como un muñeco, porque cada separación que había se tenía que enterar todo el mundo. Iba al Deluxe y lo contaba. No sé si Toño la picaba para que lo contara, pero... Yo no encajaba en este mundo", afirmó en su última entrevista en televisión.

Sobre sus sentimientos por Belén, Fran Álvarez comento que no sentía por ella más que satisfacción de que estuviera bien: "No siento nada por ella ahora. Me alegro mucho de que esté bien y, si la veo, la saludo sin problema. No siento ni odio ni rencor. No creo que la haya hecho tanto daño para que hable tan mal de mí".

Fran y la nulidad matrimonial

Fran Álvarez y Belén Esteban en una imagen de archivo. Gtres

La guerra entre Fran Álvarez y Belén Esteban se recrudeció en los últimos dos años. El que fuera marido de la colaboradora declaró, en un principio que nadie le había solicitado la nulidad eclesiástica. "Es mentira que Belén me haya pedido la nulidad eclesiástica. No me ha llegado ningún papel. Nunca me he opuesto a firmar ningún papel que me haya traído. No ha contado conmigo para nada, ¿cómo va a contar para la nulidad?", deslizó.

Sin embargo hace tan solo cuatro meses, el madrileño concedía una entrevista en exclusiva para la revista Lecturas donde disparaba contra su exmujer y desvelaba su intención de ponérselo difícil respecto a la firma de la nulidad. "Todos estos años no he tenido problema en firmar los papeles para la nulidad matrimonial. No me he negado nunca. ¡Ahora no te los firmo porque no me da la gana! Aquella boda existió para lo bueno y lo malo, y no hay por qué borrarla", declaraba Álvarez.

Y concluía: "Para hacer caja es una avariciosa. Se ha casado por lo civil y ¿ahora quiere casarse por la iglesia? ¿Y se hace un Deluxe para contar que se casa sin ni siquiera pedirme la nulidad? La avaricia rompe el saco. ¡Eres una codiciosa que quieres todo para ti! ¡Ahora sí que no te la voy a dar!".

Una muerte inesperada

Fran Álvarez en una imagen de archivo.

Fran Álvarez tenía que acudir este domingo por la mañana a su puesto de trabajo, uno de los bares que tenía en propiedad junto a su familia, y ante su ausencia, una de las trabajadoras del local decidió ir en su búsqueda.

Según ha confirmado el periodista Aurelio Manzano en el programa Viva la vida, el cadáver de Fran yacía en su cama y las causas que han provocado la muerte de Álvarez a los 43 años de edad, hasta el final de estas líneas, son todavía un completo enigma.

