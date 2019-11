Marta López y el periodista Alfonso Merlos, nueva pareja sorpresa

Marta López (45 años), exconcursante de Gran Hermano, y Alfonso Merlos, tertuliano político, son pareja. Ambos comparten plató en Ya es mediodía, pero no ha sido hasta ahora y gracias a unas fotografías en las que han sido captados en actitud cariñosa por las calles de Madrid cuando se ha desvelado la noticia de su noviazgo.

La revistas Diez Minutos ha publicado unas instantáneas del pasado 13 de noviembre donde se les puede ver comiendo en el restaurante Barbillón Oyster, a las afueras de la capital. En todo momento, López y Merlos aparecen agarrados del brazo y mostrándose cómplices.

Tras una breve y animada charla en un parque cercano al local, la pareja se subió al coche de ella y se acercó a buscar a uno de los tres hijos de la tertualiana. Un encuentro que también se puede ver en las fotografías, donde se aprecia la buena relación que existe entre el periodista y el menor, dejando claro que no es la primera vez que se han visto.

Marta y Alfonso comparten plató en Ya es mediodía. La exconcursante de Gran Hermano fichó en 2018 como colaboradora de la mesa 'Fresh' del programa de Sónsoles Ónega (41), mientras que él trabaja en la tertulia política previa (y también en la de El programa de AR).

Esta es la primera relación de Marta López tras haber convivido durante siete años con el empresario extremeño Javier Fernández, padre de su hijo Javi (5). Antes de él, estuvo casada con el exfutbolista Jorge Cabeza (40), del que se separó en 2013 y con el que tiene dos niños, Jorge (12) y Hugo (9).

La relación con Alfonso Merlos es reciente, ya que a principios de año la televisiva dejaba caer que todavía seguía con Javier. "Con él llevo siete años. Es como si no me hubiera enamorado antes. No nos hemos casado. Antes me hacía ilusión la idea pero a él no y ya se me ha pasado, me da igual. Javi lo tiene todo, es maravilloso. Creo que yo no tengo que ser fácil y más con la vida que llevo. Javi no quiere saber nada de la tele y a veces hasta me aparta porque no quiere ni salir en las fotos", aseguró la tertuliana en una entrevista a Semana.

López aseguraba, además, que aunque estaba enamorada para ella era fundamental vivir sola. "No estoy segura. Nosotros llevamos juntos siete años y, aunque mi pareja es el padre de mi hijo pequeño, vivo sola. Viví diez años en Talavera y de los dos mayores tengo la custodia compartida con su padre. Hasta octubre han estado siempre conmigo y yo no quería dar la custodia compartida… Pero me senté con mis hijos, uno tiene once años y el otro nueve y les pregunté qué querían. Los dos me dijeron que querían pasar tiempo conmigo y con su padre. Yo no soy quién para prohibirles o quitarles a mis hijos el placer de estar con su padre. Con mi ex no tengo relación pero nos respetamos y eso es lo verdaderamente importante".

