Álex González desvela que quiere convertirse en padre pronto

Álex González (39 años) ha acudido este martes al 150 aniversario del champagne Moët Imperial, y lo ha hecho sonriente, posando con un traje de chaqueta gris y un jersey de cuello alto negro. El actor ha aprovechado la presencia de los medios para confesar qué es lo que ama de su pareja, Blanca Rodríguez, la joven diseñadora con la que mantiene una relación desde hace meses y que desea seguir el ejemplo de su compañera Hiba Abouk (33), para empezar a formar una familia.

¿Cómo se siente al ser embajador de este proyecto?

Estoy muy contento, Moët me encanta, lo consumo habitualmente así que feliz de estar aquí.

Álex González es el embajador del champagne Moët.

¿Cuándo ha sido la última vez que ha brindado?

Antes de ayer.

¿Qué celebraba?

Pues no celebraba nada en especial, era una cena normal y corriente, nada en especial.

Las navidades se acercan, ¿le gustan estas fechas?

Me encantan, porque es verdad que siempre no son felices al cien por cien, tienen algo de melancólico, pero sí que me gustan. Hace poco he visto que ya están puestas las luces en la calle y el primer día te da un poco de bajón, porque el verano estaba muy cerca, pero por otra parte me encanta estar con la familia, amigos... al final está en uno. Si te lo quieres pasar bien y decides que van a ser bonitas, al final lo son.

¿Es de los que prepara con tiempo los regalos?

No, hoy justo he empezado una lista con todos los miembros de mi familia y amigos, y estoy en ello. Al final me pillará el toro.

¿Hace el amigo invisible?

En mi familia lo hacemos el 24 por la noche cuando nos reunimos todos, y ponemos un tope de precio.

Ver esta publicación en Instagram After bday party 🦁 Una publicación compartida por Alex Gonzalez (@alexgonzalezact) el 14 de Ago de 2019 a las 12:26 PDT

¿Le dejarán los proyectos disfrutar de la Navidad?

Sí, porque los proyectos son en enero. Tengo una serie para Amazon y dentro de poco estrenamos la nueva temporada de Vivir sin Permiso, que creo que será en enero también.

Este año celebrará a Navidad con su chica.

Sí.

¿Le han regalado algo este martes, que es el Día internacional del Hombre?

Pues no sé, me lo regala todos los días.

¿Qué es lo que le ha enamorado de Blanca?

Sabéis que soy muy pudoroso con la vida personal. Cuando hablas de otra persona... no sé me enamora de ella todo, es una bellísima persona, es preciosa por fuera pero mucho más por dentro.

Se le ilumina la cara cuando habla de ella.

Sí, estoy contento.

La última vez que le preguntamos decía que se rascaba la espalda con el gotelé de la pared.

Pues ya no. Muchas gracias.

Su amiga y compañera Hiba está embarazada.

Sí, le mandé un mensaje, no hemos podido hablar por teléfono pero me hizo muchísima ilusión la noticia. Aparte del embarazo se ve que está feliz y me alegro muchísimo por ella, no se merece menos.

El siguiente es usted.

Sí, seguramente. Ojalá.

