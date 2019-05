Marta López, harta de las críticas, publica una desgarradora carta en sus redes sociales

Marta López (45 años) ha dicho basta. La popular colaboradora ha querido abrir su corazón a todos sus seguidores en Instagram con una sincera carta donde deja claro lo que siente ante las críticas: "Hoy me "desnudo" para haceros una pregunta... No entiendo por qué hay gente que le molesta que trabaje... Trabajo en un catering y eso no molesta. Trabajo en la tv y tampoco molesta. Colaboro con coches y molesta. Colaboro con una clínica de estética y molesta, pero luego me preguntáis que qué me hago. Os lo cuento y os molesta".

Y es que la exconcursante de Gran Hermano parece estar muy cansada de que todo lo que haga moleste a sus fans: "Me mandan ropa qué me encanta ponérmela y enseñárosla, ya que así puedo ayudar, y siempre me preguntáis de donde es, os lo digo porque me gustar estar conectada con vosotros y también os molesta. Tengo un canal en Mtmad y parece ser que también os molesta. Si voy a un bar de algún amigo o alguien me lo pide, subo una foto y también molesta. Muchas veces pongo carteles de personas que necesitan algo y también molesta".

Un alegato en el que ha dejado claro que así es ella: "Esto es mi vida y esta soy yo, que al final es lo que os enseño, y siento si ofendo a alguien por tener vivir así y compartir mi día a día con vosotros. Tengo tres hijos y vivo sola con ellos. Mi intención no es ofender con todo esto si a alguien molesto, pido perdón. Solo me busco la vida como puedo. Hay veces que me encantaría enseñaros que estoy de fiesta y comiendo todo el día por ahí pero... mi vida ahora es trabajar y trabajar aunque algún día espero no tener que necesitar trabajar tanto, las circunstancias de cada uno, sólo uno las sabe. Pero os garantizo que no lo hago por placer a nadie le gusta trabajar tanto".

Unas sinceras palabras que han contado con el respaldo de numerosos amigos de Marta, entre ellos el de Nagore Robles (36), Carlota Corredera (44), Boris Izaguirre (53), Makoke (50) o el mismo Dj Nano que le respondía con un rotundo: "Marta que a ti no te molesten sus molestias. Deben darte exactamente igual. Un saludo y sigue tu vida de la manera que quieras tú".

[Más información: Marta López empieza su nueva andadura en Mtmad tras "tocar fondo"]