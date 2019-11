Rivera regresa de su escapada para celebrar su 40 cumpleaños con Malú y excompañeros de partido

Fue el pasado lunes cuando la vida de Albert Rivera (39 años), y de su hasta entonces partido político Ciudadanos, daba un giro de 180 grados tras anunciar en una rueda de prensa su retirada como líder del partido, así como de la política. Albert, emocionado, decía adiós tras la debacle electoral. Ese día se le 'perdía la pista' tras escaparse de Madrid junto a su pareja sentimental, la cantante Malú (37). Con lo que no contaba Rivera era con una cámara avezada en un bar de carretera; Sálvame lo cazó yéndose con su pareja a un lugar desconocido.

Y nada más se supo. Hasta este pasado viernes. Albert ha vuelto a Madrid y lo ha hecho para celebrar su 40 cumpleaños en la casa que comparte con la intérprete de Deshazte de mí. De la celebración dan buena cuenta las imágenes en las que se puede ver a excompañeros de partido de Rivera llegando a su casa, al norte de Madrid. El cambio de década se merecía algo especial y así ha sido. Según desliza LOOK, se ha tratado de una comida que acabó alargándose hasta las diez de la noche. Al festejo han acudido rostros tan conocidos a nivel político como Begoña Villacís (42) o Miguel Gutiérrez.

Begoña Villacís, Juan Marín y Miguel Gutiérrez en las inmediaciones de la casa de Albert y Malú. Gtres

Esas personas punteras en su trayectoria como líder de Ciudadanos y a las que se abrazó justo después de su discurso de despedida. También han sido inmortalizados Juan Marín o Juan Carlos Girauta. Pero, ¿dónde estaba Malú? Desde luego, en las imágenes del exterior ni se la ve ni se la intuye, pero el citado portal afirma que se encontraba dentro de la vivienda. No se despega de Albert y ha sido su principal bastón emocional en estos tiempos tan convulsos. Y es que, Albert tiene cosas que celebrar, pero pocas a nivel político. El suyo se ha tratado de un adiós ejemplarizante para algunos; las cosas no han salido como se esperaba y ahora toca reinventarse. Se abre una nueva década y una nueva vida.

En plena campaña electoral, Albert Rivera parecía haber confirmado que sería de nuevo papá con un pequeño detalle de su discurso."Dicen que los españoles no podemos, pero yo creo que sí que se puede. Es lo que me enseñaron mis padres y es lo que le quiero enseñar a mis hijos", espetó Rivera en el minuto final del debate. Después, hizo una pausa y continuó con el discurso sin perder la cara de felicidad. Al parecer, el líder de Ciudadanos no esperaba un resultado electoral tan adverso y todavía está intentando encajarlo con la ayuda de la artista madrileña. "Gracias a mi pareja por haber aguantado todo", decía Albert en su discurso de agradecimiento. En los últimos meses, Malú se ha convertido en uno de los pilares fundamentales del político.

Beatriz Tajuelo opina sobre la dimisión de Albert

Ha sido en la revista Vanity Fair donde Beatriz Tajuelo se ha sincerado sobre su expareja y la decisión de esta de abandonar el partido y la política. Asegura que la noticia la cogió "por sorpresa" y que se enteró de la noticia a través de la prensa: "Me produce una gran pena ver en qué ha acabado el partido tras estas elecciones". Y es que, para ella Ciudadanos es una formación llena "de ilusión, "de valores, de esfuerzo, de muchísimo trabajo y sacrificio". En esa línea, Tajuelo, quien rememora las campañas del partido como "una experiencia inolvidable", sostiene que Ciudadanos un "proyecto fuerte y bien estructurado que puede seguir aportando al conjunto de la sociedad".

