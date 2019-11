María Patiño estalla contra Carmen Borrego y descubre su peor cara: "Eres una estafadora"

Desde que Carmen Borrego (53 años) cerró las puertas de Sálvame, su relación con el programa y con los colaboradores ha ido de mal en peor. La hija pequeña de María Teresa Campos (78) decidió alejarse de los platós después de su paso por Sálvame Okupa, programa en el que recibió un tartazo de Pasayín que le llevó a urgencias.

Enfada y molesta con los que fueran sus compañeros, sus últimas declaraciones han vuelto a revivir los problemas del pasado. La exclusiva de Carmen Borrego hablando de los colaboradores de Sálvame no sentó nada bien a María Patiño (48). La periodista y presentadora decidió hacer un alegato donde dejaba clara su opinión: "Nada más te puedo decir, que eres cobarde, mentirosa y que has estafado porque has dado a entender que gente de este equipo te quiso hacer daño físico y moral con intención".

Patiño durante su discurso contra Carmen Borrego. Mediaset

Unas declaraciones que llevaban después del claro ataque de Carmen Borrego a Patiño en Viva la vida: "Para hablar de honestidad hay que tener todo muy limpito, María Patiño". Días después, la presentadora ha utilizado su espacio en Socialité para aclarar que no tiene ningún problema personal con Carmen, es todo profesional: "Yo soy periodista y hablo de las exclusivas, personalmente no tengo nada que decir. No os habéis enterado de nada, todo lo que dije el otro día tenía que ver con la exclusiva que concedió".

Y María recalca: "Aquí no hay ninguna guerra, hay una periodista que opina de los contenidos que genera Carmen Borrego". Aún así, en su programa se han podido escuchar el testimonio de los dos estilistas que trabajaron con ella en su sección en Sálvame: "Con Carmen es imposible trabajar", y añadían: "Su actitud fue de desprecio, como si fuésemos suficiente para aconsejarla". ¿Habrá nuevamente réplica por parte de Borrego? Solo el tiempo lo dirá.

