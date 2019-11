Joaquín Sabina y Jimena Coronado se casan tras 20 años de relación

Joaquín Sabina (70 años) contraerá matrimonio con Jimena Coronado, la que ha sido su pareja desde hace más de 20 años. Joan Manuel Serrat (75), su amigo y compañero de profesión, ha sido el encargado de dar esta buena noticia en una entrevista conjunta de ambos al programa argentino TeleShow.

La presentadora le ha preguntado a Serrat cuál ha sido el último momento en el que ha sentido una alegría importante, y el cantautor se ha mostrado reticente a contestar, explicando que no se lo podía contar porque había una "promesa de secreto familiar". Lo que sí ha desvelado es que, mientras se encontraba de gira por Latinoamérica, ha vivido una situación de Sabina por la que ha sido muy feliz. "Cuando le pidió casarse a Jimena, pues lo vi, se arrodilló y le regaló un anillo... fue tan hermoso", ha asegurado Serrat.

Sabina no ha podido ocultar su emoción y ha confirmado las palabras de su amigo "Sí, sí... Yo tengo 70 años, el día que la Jime cumplió 50, doblé la cerviz y en verso...", ha comenzado a decir. "Yo el verso no me lo aprendí porque estaba llorando", ha interrumpido Serrat.

Jimena y el cantante jienense son pareja desde 1999. Coronado es hija del expresidente del Banco Central de Reserva del Perú y ambos comparten vida y casa en Madrid desde hace dos décadas.

La pareja se conoció en 1999 en una suite del Hotel Sheraton de Lima, donde Coronado acudió como fotógrafa del diario local El Comercio para realizarle un reportaje. "Jimena me ha salvado la vida más de una vez", ha explicado en alguna ocasión Sabina

Jimena es su musa, la mujer que le ha inspirado para convertirse en uno de los autores de baladas románticas más reconocido de España. A ella le ha dedicado la canción Rosa de Lima, entre otras.

Su futura esposa es su apoyo fundamental, fuera y dentro del escenario: es la que responde las llamadas de su cerca del Rastro, la que restringe las visitas y la autoriza las entrevistas a Sabina.

Coronado también fue clave en la recuperación del cantante tras el infarto cerebal que sufrió en 2001.

Para Sabina será su segundo matrimonio después de casarse con Isabel Oliart, hija del exministro de Industria de UCD Alberto Oliart, con quien tuvo dos hijas: Carmela y Rocío Martínez Oliart. A ellas les dedica actualmente sus canciones de amor: "Soy tan mayor que las dos únicas canciones de amor que he hecho en los últimos años son a mis hijas, una es Ay Carmela, y otra es Ay Rocío”.

