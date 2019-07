Manu Tenorio actuará en la boda de su amiga Chenoa si ella se lo pide

Durante el Concierto por la Paz celebrado este fin de semana en el Estado Wanda metropolitano de Madrid, Manu Tenorio (44 años) fue uno de los artistas que se dejó caer por el evento para apoyar a la causa. El cantante ha hablado sobre los planes de boda de Chenoa (44), pero también se ha dedicado unas palabras a sí mismo, contando cómo se encuentra actualmente tras el preocupante accidente que sufrió un año atrás.

Qué bonito que tantos artistas se junten por la paz...

Por supuesto. Hay que hacer muchísimas iniciativas de este tipo porque todo lo que sea mezclar la música, mezclar artistas y el arte con estas iniciativas que se dedican a expandir tan buenos valores, creo que hay que promulgarlos más porque esto es un ejemplo para la sociedad y para la gente joven.

Cuando uno lleva ya tantos conciertos, ¿se sigue poniendo nervioso?

Sí, yo no puedo evitarlo, ese gusanillo se tiene ahí. Llevo una semana tremenda; presentamos el disco en Sevilla, en Barcelona, tuvimos concierto, ayer tuve concierto... pero estoy feliz, sarna con gusto no pica.

¿Habrá tiempo para vacaciones?

Sí, un hueco hay que buscar porque a mi niño le tengo que dedicar tiempo. No voy a dejar que juegue solo en la piscina, no es plan.

Manu Tenorio en su última aparición pública. Gtres

¿Cómo está?

Estoy bastante mejor, la movilidad es perfecta. Lo que pasa es que para quitarme la cicatriz y algunas señales sí que voy a tener que recibir algún tratamiento de láser y tal, pero mira, estoy bien, puedo tocar y puedo moverme. También puedo hacer deporte, que para mí es importante, así que gracias a Dios estoy bien.

Manu, se nos casa Chenoa.

Claro, la he felicitado. Creo que he sido uno de los primeros. Su felicidad es mi felicidad, es una chica muy válida, es una mujer que la verdad es que siempre está cuando se la necesita. En estos últimos años yo siento que también nuestra relación se ha fortalecido mucho. Ella está espectacular, está feliz, y ha encontrado un chico a su altura, que es complicado. Me tiene emocionado.

¿Le veremos en esa boda?

El primero. Con la guitarra debajo del brazo.

Igual le pide que cante algo.

A mí no me costaría trabajo, yo lo haría con gusto. Es un día tan bonito... yo que fui tan feliz el día de mi boda, que la verdad es que para mí sería perfecto cantar en su boda.

