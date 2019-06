Miki Nadal, condenado por un delito leve de vejaciones a su exmujer

Tras el anuncio de la separación matrimonial de Miki Nadal (51 años) y la que ha sido su mujer durante cinco años, Carola Escámez, el humorista se enfrenta a una condena por un delito leve de vejaciones, tal y como ha informado en exclusiva El cierre digital.

La condena la ha fallado Pedro José Arduán Rodríguez, el titular del Juzgado de Violencia sobre la mujer número cuatro de Madrid. Así, dicta que el humorista de La Sexta realice trabajos para la comunidad y cumpla con una orden de alejamiento por vejaciones a su todavía esposa. De momento, informa el citado medio, la representación legal del humorista ha recurrido la sentencia en apelación, ya que no es firme. Puede que con motivo de esta sentencia el cómico no haya asistido este viernes a su puesto de trabajo en Zapeando.

Miki Nadal junto a su exmujer Carola en un acto público en 2015. Gtres

Cabe recordar que esta condena llega justo después de que la separación del matrimonio viera la luz. Pocos días antes de que cumplan los cinco años de matrimonio -celebraron su boda el 21 de junio de 2014- la ya expareja, con una hija en común de cuatro años, ha optado por tomar rumbos diferentes.

La última foto que compartieron juntos data del 3 de noviembre de 2018. Ambos aparecen sonrientes en una imagen en blanco y negro. Disfrutaban de unos días en el noroeste del país: "Fin de semana con ella...con quién si no". Se encontraban en Combarro, una pequeña localidad de Galicia en la que hallaron la paz que buscaban, pero que no ha perdurado en el tiempo.

Tras su ruptura ya se ha hecho efectivo el distanciamiento físico real. Tal y como informaba Lecturas, el humorista se ha instalado en un apartamento en el barrio de Sanchinarro, mientras la campeona de tiro al vuelo sigue viviendo en la casa familiar con la pequeña Carmela.

Años convulsos y polémica familiar

Hay que decir que el exmatrimonio no ha pasado por sus mejores años en el último tiempo. Carola anunció su embarazo en el invierno de 2016. Sin embargo, en enero de 2017 se conoció la noticia de que había perdido el bebé que esperaba: "Íbamos a ser 4, pero no ha podido ser... Embarazo ectópico. No he empezado bien el año, pero después de la operación de hoy, mi salud está mucho mejor y casi fuera de riesgo", compartió la deportista en su perfil de redes sociales.

Esta frustración se unió a la siempre dificultosa relación del humorista con su familia política. Se ha hablado mucho de que los padres de Carola nunca aceptaron a Miki, porque se trata de un clan muy poderoso, económica y socialmente, por lo que la figura mediática del actor no era bienvenida.

Según se ha publicado, la madre de Carola era la más exigente con el humorista hasta el punto de que protagonizaron una gran discusión el verano de 2017, y por la que la suegra de Miki pidió el enfrentamiento en los tribunales contra su yerno y su propia hija. Así, el actor y Carola se alejaron de ella e incluso le prohibieron ver a su pequeña Carmela. A pesar de estar muy unidos en esta disputa familiar, la pareja no ha superado sus diferencias, y desde ahora emprenden caminos separados, aunque con la responsabilidad eterna de cuidar del bienestar de su hija en común.

