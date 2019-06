Los exigentes requisitos para ser concursante de 'Ahora Caigo'

Son muchos los espectadores que alguna vez en su vida se han planteado qué hay que hacer para presentarse a un casting de un concurso de televisión. Hace años, acceder a estos programas era mucho más inaccesible. Hoy en día, la gran expansión televisiva permite que haya decenas de oportunidades con las que probar suerte. En otras palabras, hay programas para todo tipo de personas.

JALEOS se ha puesto en contacto con exconcursantes del concurso de Antena 3, ¡Ahora Caigo!, presentado por Arturo Valls (44 años), y han desvelado cuáles son los pasos que los espectadores no conocen para llegar a ser oficialmente uno de los aspirantes al premio.

Arturo Valls y un concursante en 'Ahora Caigo' Atresmedia

1. Llamar y figurar en el registro de la productora

Según revela a este medio una exparticipante, si se tiene la intención de formar parte del programa, "lo primero que tienes que hacer es contactar con Gestmusic", la productora de este y otros formatos televisivos. Saber esto es muy importante porque en algunos casos mostrar interés por participar en un determinado formato puede acabar derivando al interesado a otro programa, como le ocurrió a nuestra fuente: "En mi caso quise participar en ¡Boom! y me llamaron para ¡Ahora Caigo!". Lo importante es formar parte de la bolsa de participantes, es decir, que los datos del aspirante queden registrados: "Al final te seleccionan donde creen que puedes encajar mejor".

2. Ser natural y no crear un personaje

Cada casting es un mundo diferente. En el caso de Ahora Caigo basta con "ser tú mismo". "Hay gente que va muy de friki, pero no hace falta prepararse un personaje, te pillan y terminas no interesando", apunta una exparticipante. Una vez que el aspirante es seleccionado, debe pasar una prueba de cultura general: pintura, historia o geografía. Aquí, el truco que recomienda la fuente de este periódico es no preocuparse por acertarlas todas: "Lo que tienen en cuenta es que te sepas desenvolver, que actúes de forma natural".

A continuación llega la temida prueba de cámara, donde el equipo valora cuál es el potencial televisivo. Se trata de un ensayo en el que Arturo Valls pregunta al concursante cuestiones de su vida personal. "En la prueba de cámara es donde la gente se viene arriba", revela, "y valoran que tengas una habilidad especial para presentarte". Lo que conduce al siguiente paso.

Habilidades especiales en 'Ahora Caigo' Atresmedia

3. Preparar una muestra de habilidades especiales

"Algunos cuentan chistes, otros cantan o cuentan una anécdota divertida...", apunta la participante, aunque no todo es cuestión de mostrar algo especial, también puedes llamar la atención por ser quién eres o decir de dónde vienes: "Yo les gusté porque dije que era sexóloga, algo a lo que poca gente se dedica, y que estaba preparando un proyecto sobre ello".

Después de pasar esta prueba pueden tardar en llamar para confirmar la participación, incluso meses. Así que es importante tener paciencia. Cabe recodar que el programa se graba en Barcelona, por lo que el billete del viaje y la estancia, en caso de ser necesaria, corren de la cuenta de la organización.

Antes de empezar a grabar

El equipo se encarga de que el concursante conozca algunas normas que se deben tener en cuenta. En este punto, explican cosas tan curiosas como que se deben llevar varios cambios de ropa, como ha podido saber este periódico: "Ellos son quienes deciden qué modelito llevarás. No permiten usar prendas con rayas -debido a que distorsionan la imagen en pantalla-, y la variedad de ropa es para que no se repitan colores y estilos entre concursantes. No se puede ir de blanco, ni oscuro, ni con rayas o cuadros, y tampoco permiten llevar estampados logotipos ni publicidad. El pantalón sí puede ser oscuro. El calzado plano, cerrado y bien sujeto al pie. Y además, no dejan traer joyas ni cadenas".

Plató de 'Ahora Caigo' Atresmedia

Se graban varios programas en un mismo día y todos los aspirantes al premio pasan la jornada conociéndose entre ellos. De estas relaciones han salido, incluso, historias de amor. "Conocí a un chico en este concurso y meses después me fui a vivir con él a Barcelona. Seguimos siendo pareja un año después", cuenta una concursante.

La gracia de este programa radica, sobre todo, en la curiosa manera que tienen de expulsar a los que concursan, a través de la famosa trampilla. Lo que desde casa no se sabe es que ninguno de los concursantes caen por primera vez cuando se les ve en el programa. "Lo ensayamos uno a uno antes de grabar", declara una concursante, "así que la sorpresa a veces es un poco fingida, porque todos sabemos ya lo que se siente cuando te tiran, sabemos dónde colocar los pies y cómo caer para no hacernos daño. Cuando caes, simplemente esperas a que se termine de grabar".

Concursante antes de caer por la trampilla de 'Ahora Caigo' Atresmedia

Aun habiendo llegado hasta aquí, si al terminar el programa alguna persona del plató no ha llegado a participar, pueden ser llamados de nuevo. Así lo cuentan a este medio: "La organización se compromete de alguna manera a que antes o después acabes concursando".

[Más información: ¿Qué son esas bolitas que los presentadores de 'Supervivientes' llevan sobre sus hombros?]