Mila Ximénez confiesa públicamente su enemistad con Gema López: "No nos soportamos"

Mila Ximénez (67 años) lleva una semana de locos con la polémica que ha surgido estos días con Chelo García Cortés (67). Parece ser que la colaboradora tiene muchas deudas pendientes con gente y colaboradores muy cercanos que le prestaron dinero en su momento. La mujer de Marta Roca no puede llegar a imaginarse la que hay liada en España por las deudas que esta tiene no solo en el ámbito económico sino también en el personal. La exmujer de Manolo Santana (81) ha afirmado estos días que su compañera no solo le pidió dinero a ella sino que a través de ella, pidió a gente dinero. Gema López (48) y María Patiño (47) sacaron las garras por su amiga de hace años ya que no veían bien que se hablara tanto y tan mal de ella estando en Supervivientes y sin poder defenderse.

Parece que con la que no pretende hacer las paces es con Gema López, la colaboradora afirmó este jueves por la tarde que la relación con su compañera es mala y que no son amigas: "Yo a Gema le dije anoche que no somos compatibles, no somos amigas y vamos a dejar de disimular. No nos soportamos". Un comentario que hacía saltar todas las alarmas de la mala relación que ha habido siempre entre las colaboradoras pero que ha estallado por la polémica de Chelo García Cortés.

Mila Ximénez, Terelu y Gema López. Gtres

"Si tanto quieren a Chelo, a mí me hubiese gustado que le defendiesen aquí cuando se ha disfrazado y ha llorado" seguía diciendo Mila Ximénez, y es que parece que la colaboradora ha iniciado la guerra con sus compañeras sin temor a nada. Belén Esteban (45) era una de las que intervenía para parar los pies a su amiga y le decía: "No me gusta lo que estás diciendo, eso no es así". El origen de todo esto viene porque Mila Ximénez ha aprovechado el concurso que está haciendo Chelo García Cortés para arremeter duramente contra la mujer de esta y echar por cara que es una gran desconocida de las deudas que tenía su mujer.

