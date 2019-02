La primera autopsia de Natacha Jaitt desvela que murió por un edema pulmonar

Fue en la madrugada de este sábado cuando los medios se hacían eco de la trágica muerte de la exconcursante de Gran Hermano 6, Natacha Jaitt. La actriz y modelo argentina fue hallada sin vida en un salón de fiestas al norte de Buenos Aires, según confirmaron fuentes policiales. El cuerpo de Jaitt, de 42 años, estaba desnudo sobre una cama en un local de la localidad bonaerense de Benavídez y, tras muchos especulaciones sobre la causa del fallecimiento, este domingo se le ha realizado la primera autopsia al cuerpo.

Esta ha revelado que Natacha murió a causa de un edema pulmonar agudo seguido de un fallo multiorgánico. No obstante, el abogado de la modelo y presentadora ha pedido que se busquen más pruebas que esclarezcan los sucedido. En cualquier caso, quedan más pruebas por realizarle al cuerpo de Natacha, por lo que en los próximos días continuarán sucediéndose las informaciones.

El aviso que Natacha hizo en redes sociales.

La investigación señala que la actriz había acudido al lugar junto a su amigo Raúl, un paraguayo de 49 años, para mantener una reunión con el dueño del establecimiento, Guillermo, argentino de 47, con el fin de realizar distintos tipos de eventos. El médico de la Policía Científica ha señalado que Jaitt no presentaba signos de violencia externos, "habiendo sido su muerte un posible accidente cerebro vascular producido por la ingesta de alcohol y cocaína", y añadió que se encontraron muestras de esa sustancia en la nariz de la víctima. Los agentes realizaron pericias y diligencias, y se llevaron grabaciones en vídeo del lugar.

La imagen de Jaitt cobró gran exposición pública en 2018 tras acusar en marzo en un programa de televisión a reconocidos periodistas y políticos de ser abusadores de menores. En medio del escándalo, llegó a escribir en Twitter que podían matarla: "No me voy a suicidar, no me voy a pasar de merca (droga) y ahogar en una bañera, no me voy a pegar ningún tiro, así que si eso pasa no, no fui. Guarden tuit", anotó.

También el mes pasado había vuelto a ser noticia por denunciar que había sido violada en un barrio de Buenos Aires, y en diciembre fue detenida por resistencia a la autoridad tras ser declarada en rebeldía al no presentarse ante la Justicia en una causa por presuntas amenazas.

El entorno de Natacha creen que fue un homicidio

Familiares y amigos de la modelo no se creen del todo la resolución de la primera autopsia. Por un lado, el abogado sospecha de un homicidio y Ulises Jaitt, hermano de Natacha, también sostiene esta idea. El relaciones públicas se encontraba en Brasil cuando se enteró de la noticia y viajó al país para ver a su hermana. "Estoy destruido. Yo mismo me voy a encargar de encontrar a los que estuvieron ahí y ver qué ocurrió. Es todo muy raro. Si yo estaba acá, esto no pasaba", declaró. Además, anunció que iba a pedir la custodia de Valentino (12), el segundo y último hijo de Natacha.

