Adara y Hugo de 'GH', padres de su primer hijo tras un embarazo complicado

Adara Molinero (25 años), exconcursante de Gran Hermano 17, y Hugo Martín (44), ganador de Gran Hermano Revolution, han sido padres de su primer hijo. Los exinquilinos de la casa de Guadalix de la Sierra han vivido nueve meses llenos de dolores, incertidumbre y un desenlace feliz pero provocado médicamente.

Su relación comenzó hace más de un año pero no se confirmó hasta el invierno de 2018. En aquel momento, dada la diferencia de edad entre ambos, sus respectivas familias no aceptaban la relación, pero lejos de servir de impedimento Adara y Hugo se unieron más y mostraron su día a día en redes sociales y su canal MTMAD. El broche final a su felicidad ha llegado con el pequeño Martín que llegaba al mundo este viernes.

"Por fin ha llegado nuestro príncipe y su papá estuvo a la altura. Martín ha medido 54 cm y pesado 3.515 gramos. Os amo, sois mi vida entera. Estoy muy muy cansada y dolorida, cuando me encuentre mejor os contaré cómo fue el parto", explicaba la joven en su perfil de Instagram junto a una imagen alimentando a su recién nacido.

Adara con su hijo Martín en brazos tras nacer. RRSS

Y es que el embarazo de Adara no ha estado exento de problemas, sobre todo en la recta final de su gestación. El pasado 12 de febrero escribía: "Faltan 2 días para la fecha prevista de parto. Si no nace el día 14, me lo provocarán el día 20. Sigo con dolores, como pequeños calambres que me suben por las ingles y a veces en la parte de abajo de la tripa". Finalmente han tenido que recurrir al método artificial para ver la carita a su bebé. Los dolores de la joven han sido reiterativos los últimos meses y tras el nacimiento no están siendo menos.

Minutos antes de dar a luz, Adara tenía que permanecer sentada sobre una pelota de pilates porque no soportaba los dolores preparto, un sufrimiento no solamente propio de los momentos previos al alumbramiento, sino también por las complicaciones que ha estado viviendo durante el último mes. Tras el nacimiento de Martín, la estrenada madre se ha mostrado agotada y sin fuerzas de explicar lo ocurrido, sin embargo ha querido dar las gracias a su compañero de vida, Hugo, que es ahora un orgulloso padre, y a sus seguidores de redes sociales, que no han parado de preguntar por su estado de salud y enviarle ánimos.

Capturas de los problemas que ha ido retransmitiendo Adara en sus redes. RRSS

