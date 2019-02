Así es la suite del Hospital Quirónsalud donde Verdeliss ha dado a luz

Verdeliss (33 años) ha dado a luz este jueves a su séptima hija, la pequeña Miren. Después de permanecer unos días ingresados en el Hospital Universitario Gregorio Marañón de Madrid, decidieron trasladarse a un centro que ya conocían de antes, también ubicado en la capital: "En este nuevo centro en concreto ya nacieron nuestras hijas Irati y Laia, por lo que nos daba como mucha confianza", confesó hace unos días. El hospital no es otro que el Quirónsalud San José, que es un Hospital Materno-Infantil de referencia en Madrid.

Tiene atención 24 horas en urgencias pediátricas y ginecológicas, y cuentan con un servicio completo y avanzado, una unidad de neonatología y servicio de pediatría especializado. Por todo esto y mucho más se presenta como uno de los mejores centros de la sanidad privada madrileña. Gracias a la reforma de sus instalaciones, la innovación en los equipos médicos, la evolución de las técnicas de tratamiento y la incorporación de las últimas tecnologías, se ha convertido en un centro moderno y funcional. Cabe añadir, además, que Verdeliss y su niña tienen garantizada una atención especializada durante todo el día.

Este hospital pone al servicio de sus pacientes 61 habitaciones individuales, cinco salas de dilatación, y dos paritorios, así como dos unidades de cuidados intensivos, una de ellas neonatal. En esta última se encuentra en la actualidad la recién nacida, que está pasando sus primeros días de vida en una de las incubadoras de la sala.

Verdeliss ya siente bien cerca a su niña. El caso es que la recién nacida ha venido al mundo en la semana número 31 de embarazo, y ha sido un parto que se ha adelantado debido a los problemas que vivió a principios de este 2019. Fue el 20 de enero cuando Verdeliss contó a todos sus seguidores de Instagram que había roto aguas, una situación que le ha llevado a estar ingresada durante estas dos últimas semanas en el hospital, primero en el Gregorio Marañón, para acabar finalmente en el Hospital Quirónsalud San José de Madrid.

Tras una larga incertidumbre, el bebé pasará unos cuantos días en la incubadora, donde las temperaturas se mantienen constantes y donde está en un entorno controlado. Todo ello mientras espera el alta médica. Una espera que seguro se les hace larga a los seis hijos de la exconcursante, que tendrán muchas ganas de conocerse a su nueva hermana.

Fue a mediados del mes de enero cuando la navarra hizo saltar las alarmas con el vídeo que compartió en sus redes sociales, preocupando a sus seguidores tras mostrar que se encontraba ingresada en el hospital a dos meses de dar a luz a su séptimo hijo. Verdeliss no podía contener las lágrimas durante su mensaje, dirigido a los que la apoyan en estos difíciles momentos.

Con una voz entrecortada y con gesto de sufrimiento, la ex Gran Hermana afirmó tener un problema de salud, y pidió a sus fans un gran favor, al mismo tiempo que les informaba de su estado: "Hago este vídeo por aquí porque necesitaba pediros perdón y daros una explicación. Siento muchísimo no poder estar en la venta privada de Green Cornerss -su marca de ropa-, no ha sido un problema de organización, sino un tema de salud. Lo único que os voy a pedir es que, por fin, me deis un poco de tiempo a que me sienta capaz de contar lo que está pasando", sentenció. Lo cierto es que todo quedó en un susto y ahora, tanto ella como su marido Aritz, pueden disfrutar de su nueva descendiente.

[Más información: Verdeliss da a luz a su hija de forma prematura]