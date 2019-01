El Koala se acerca a Verdeliss y a Miriam tras su desplante en 'GH VIP 6'

La semana pasada, Verdeliss, (33 años) tuvo en vilo a sus seguidores por su estado de salud tras publicar en su cuenta de Instagram un impactante vídeo en el que aparecía llorando desde la cama de un hospital, sin aclarar el motivo de su ingreso. Como las noticias llegaban con cuentagotas, la preocupación fue cada vez más in crescendo, pues los mensajes que colgaba en sus redes eran poco alentadores. Todo acabó cuando a través de su canal de YouTube publicó un nuevo vídeo en el que aclaraba todo lo ocurrido. Y entre los apoyos que ha recibido, el de El Koala (48) ha sido el menos esperado. Así ha ocurrido todo.

Tal y como contaban tanto la propia Estefanía Unzu, como su marido Aritz, la ex concursante de Gran Hermano VIP 6 tuvo que ser ingresada en un hospital madrileño debido a que había roto aguas cuando todavía le quedaban más de dos meses y medio de gestación. Al igual que sus seguidores, Miriam Saavedra (25) vivió la situación con una gran preocupación y, en cuanto tuvo un hueco en su apretada agenda, no dudó en presentarse en el centro hospitalario para hacer una visita a su amiga. Un claro ejemplo que demuestra que su amistad ha ido más allá de las cuatro paredes de la casa de Guadalix de la Sierra.

Junto a ellas, dentro del reality show, El Koala formó un trío inseparable hasta que, en las últimas semanas, con Verdeliss ya fuera de la casa y jugándose el concurso, el cantante dio un giro de 180 grados y cambió totalmente su actitud con la peruana, algo que no hizo ninguna gracia tampoco a la navarra, dejando atrás una amistad de la que los tres presumían siempre que tenían ocasión.

Ahora que ya forma parte del pasado, y tras el difícil episodio que ha vivido Estefanía, parece que El Koala ha decidido tratar de arreglar la situación y ha protagonizado un acercamiento, tal y como ha contado la influencer en su perfil de Instagram. A través de un vídeo que colgaba en los Stories de la red social, Verdeliss confirmaba que el tercer finalista de la última edición de GH VIP, se había puesto en contacto con ella para interesarse por su estado de salud y el de la niña que espera. "Me estáis preguntando muchísimo que qué tal con Koala", comenzaba su exposición. "Ya me ha escrito y me llamó para darme ánimo", revelaba la youtuber. ¿Será este el primer paso de una reconciliación?

