Verdeliss da a luz a su hija de forma prematura

Verdeliss (33 años) ya tiene a su pequeña en brazos. La popular youtuber ha dado a luz en Madrid a su séptima hija, Miren. La recién nacida ha venido a este mundo en la semana 31 y se ha tratado de un parto que se ha adelantado debido a los problemas que vivió a comienzos de año. Fue el 20 de enero cuando Verdeliss contó a todos sus seguidores de Instagram que había roto aguas, una situación que le ha llevado a estar ingresada durante estas dos últimas semanas en el hospital.

Tras una larga incertidumbre, la séptima hija de Verdeliss estará unos cuantos días en la incubadora mientras espera el alta médica. Una espera que seguro se les hace larga a los seis hijos de la exconcursante de Gran Hermano VIP que seguro tienen muchas ganas de conocer a su hermanita: "Y nació Miren, a las 20:47h del día de ayer, a sus 31 semanas y su primera experiencia en el mundo fue el calor de la piel de su madre. 1.695 gramitos de perfección, es preciosa!!! Gracias a todo el equipo de @quironsalud San José, por permitirle un parto tan bonito y respetado. Agradecimiento eterno a la profesionalidad de la ginecóloga, la dulzura de la matrona y la sensibilidad de la pediatra de neonatos. Ahora toca un tiempito de incubadora para seguir poniéndote fortachona, mucha lactancia, método canguro y amor. Estamos felices, tranquilos y disfrutando de estos primeros instantes, te queremos!!!".

Hizo saltar las alarmas rompiendo aguas

Fue a mediados del mes de enero cuando la navarra hizo saltar las alarmas con un desgarrador vídeo que compartió en sus redes sociales. Verdeliss preocupó a sus seguidores tras mostrar que se encontraba ingresada en el hospital a dos meses de dar a luz a su séptimo hijo. Verdeliss no podía contener las lágrimas durante los minutos que ha durado su mensaje dirigido a los que la apoyan en estos difíciles momentos.

Con una voz entrecortada y con gesto de sufrimiento, la exGran Hermana afirmó que "tiene un problema de salud" y pedía a sus fans un gran favor al mismo tiempo que les informaba de su actual estado: "Hago este vídeo por aquí porque necesitaba pediros perdón y daros una explicación. Siento muchísimo no poder estar en la venta privada de Green Cornerss -su marca de ropa-, no ha sido un problema de organización, sino un tema de salud. Lo único que os voy a pedir es que, por fin, me deis un poco de tiempo a que me sienta capaz de contar lo que está pasando".

Del mismo modo, la joven madre quiso dar las gracias a todas las personas que le han mandado muestras de cariño y se han preocupado por ella este tiempo. Además de verbalizarlo en el vídeo, Verdeliss compartió una imagen de su barriguita de siete meses de gestación.

La última noticia que se conocía al respecto, el día 30 de enero, fue que la youtuber y su marido, llevaban días ingresados en el hospital Gregorio Marañón de Madrid, decidieron pedir el traslado a un centro que ellos conocen muy bien, también en la capital: "No ha sido por nada malo, al contrario, nosotros estamos estables y sabéis que nosotros vivimos durante muchos años en Madrid y en este nuevo centro en concreto ya nacieron Irati y Laia y nos daba como mucha confianza". Ahora, por fin, tienen a su pequeña.

