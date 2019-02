Primer día de Alba Carrillo en la universidad: "Estudiar me equilibra muchísimo"

Alba Carrillo (32 años) es una caja de sorpresas. La colaboradora de Telecinco tiene claro que puede que su futuro profesional esté vinculado a la comunicación y los medios pero que no podía continuar evolucionando laboralmente sin estudiar su otra gran pasión: la Criminología.

La concursante de Supervivientes 2017 se ha matriculado en el Grado de Criminología por la UNED, la universidad a distancia, y JALEOS ha tenido acceso en exclusiva a las imágenes de su primer día de clase como alumna y a sus primeras declaraciones.

"Estoy muy contenta. La verdad es que es muy ilusionante. Es verdad que ayer llegué a casa y caí rendida, no solo porque ayer tuve tele por la mañana y luego cosas de madre sino porque cuando empiezas una cosa nueva, te sientes vulnerable y eso te genera cierto estrés pero estoy muy ilusionada y muy feliz", afirma a este periódico.

Alba Carrillo, al teléfono, tras su primer día de clase en el Grado de Criminología. EL ESPAÑOL EL ESPAÑOL

Efectivamente, Alba Carrillo abandonó este jueves las instalaciones de Mediaset España justo al terminar su colaboración en Ya es mediodía y puso rumbo a la Facultad de Derecho de la UNED en Madrid. Puntual a su cita con la Criminología, Carrillo llegó a las 16 horas de la tarde y se fue a las 20 horas.

En las fotografías se observa cómo Alba se marcha del recinto académico con una sonrisa en los labios, prueba de que su primer día de clase ha sido más que óptimo. La modelo lleva el pelo recogido en un pequeño moño, un suéter oversize en naranja ácido, unos jeans y unas botas UGGs con interior de borrego. Justo al salir, hizo una llamada de teléfono, como se aprecia en las fotografías.

Pero, ¿acudirá siempre a clase? ¿Puede compaginarlo bien con sus funciones en los platós y su labor de madre? "Espero poder ir a clase el máximo de días posibles, más que nada para no pegarme luego el 'atracón' final de estudiar", desliza a este medio. Pero si hay algo que a Alba le hace ilusión y la refuerza es el empuje de los suyos: "Tengo muchas ganas y siento que mi entorno, mi familia, mi hijo también me apoya... Todos están conmigo y se sienten orgullosos. Eso me hace doblemente feliz. Estoy en un momento muy bueno y empiezo a sentirme otra vez yo: la persona que siempre he sido".

Alba Carrillo, abandonando las instalaciones de la Facultad de Derecho. EL ESPAÑOL EL ESPAÑOL

Tras dos relaciones muy mediáticas y una más discreta que terminó el pasado verano, la modelo admite encontrar su bálsamo de tranquilidad en los estudios. Ella misma lo confiesa a este medio de comunicación: "A mí la fuerza me la da estudiar, me equilibra muchísimo: compartir con otra gente que estudia conmigo, poder hablar de temas nuevos, aprender cosas nuevas... Siempre me ha dado mucha tranquilidad. Estoy volviendo al lugar del que nunca debí haber salido, que es mi 'yo' más verdadero".

Licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas, Carrillo se lanza ahora a su segunda aventura universitaria con un claro objetivo: ser colaboradora de televisión en asuntos de sociedad e investigación: "Antes de conocer a Fonsi terminé mi otra carrera. Siempre he estado estudiando. No dejo de estudiar porque a mí, de verdad, eso me tranquiliza y me hace feliz. Espero que esta sea una nueva andadura y mi idea es ser comentarista de televisión pero con otra perspectiva. No solo quiero comentar realities y entretenimiento, que me encanta y me divierte, pero sé que puedo dar más de mí. Quiero terminar siendo tertuliana de sociedad, haciendo investigación y otras cosas con un punto más reivindicativo. En esta carrera vamos a tener mucho sobre violencia de género, delitos... Es importante que nos formemos para poder aportar a la sociedad y desde los medios de comunicación dar una visión mucho más formada y amplia de los temas que nos competen".

La colaboradora Alba Carrillo, con suéter naranja y jeans, tras cuatro horas en la Universidad. EL ESPAÑOL EL ESPAÑOL

En los próximos cuatros años, Alba estudiará asignaturas como Historia del delito y del castigo en la edad contemporánea, Psicopatología forense, Patrones y procesos delictivos, Derecho penal o Medios alternativos de resolución de conflictos y mediación, entre otros.

En el año 2023, si no hay contratiempos, Alba podrá presumir de tener su su segundo Grado universitario. Un logro más que añadir al amplio y polifacético currículo de Carrillo, que va desde las pasarelas al reporterismo, pasando ahora por la criminología. Un paso más para conseguir su objetivo: formar e informar siendo una colaboradora de referencia en sucesos y sociedad.

