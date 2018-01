Kiko Rivera pierde 20 kilos: "Me da igual la salud, la ropa me sienta mejor"

Con la llegada del nuevo año son muchos los que se proponen diferentes metas: trabajar más, adelgazar, hablar más con la familia... Sin embargo, hay un famoso que por el momento ya ha cumplido su principal propósito: Kiko Rivera (33 años). El hijo de Isabel Pantoja (66) da la bienvenida al 2018 con un cambio de imagen tras perder más de veinte kilos después de colocarse la banda gástrica hace unos meses.

"Estoy mejor que nunca. Me canso menos, la gota está llegando a desaparecer, el azúcar me ha bajado, no me duelen las piernas al despertarme...", son solo algunas de las diferencias que ahora nota Kiko Rivera, según publica ¡Hola!.

Para el Dj este procedimiento ha supuesto un profundo cambio en su vida, ya que el cambio no es solo por fuera sino por dentro. Una mejora que le vendrá de perlas ahora que llega su segunda hija con su mujer, Irene Rosales (26), que nacerá en poco tiempo.

Una medida necesaria

Kiko Rivera asegura que colocarse la banda gástrica era una medida necesaria, no solo por el físico, también por la salud. "El azúcar y la gota estaban ya dando la cara fuertemente", comenta, "yo siempre he sido una persona a la que le gusta mucho comer y nunca he sido capaz de seguir una dieta en condiciones". En este sentido, detalla que antes "llevaba una vida muy triste porque apenas podía moverme ni hacer nada". Por esa razón, y motivado por el ejemplo de su prima Anabel, el hijo de Isabel Pantoja decidió tomar el toro por los cuernos y se sometió al procedimiento.

Ahora su dieta ha cambiado drásticamente. En vez de los grandes banquetes dignos de los reyes medievales, el Dj trata de seguir un régimen blando: "Muchos purés, muchas sopas... alimentos que se digieran lo mejor posible. También bebo gran cantidad de agua, yogures... todo muy light".

Pero este no es el único cambio de su vida, ya que esta reducción de peso también ha afectado a su carácter y a su forma de vestir. En este sentido, asegura que ya no se enfada tanto consigo mismo, "antes me enfadaba porque no me cabía un pantalón...". Ahora la situación es totalmente diferente, "te vuelves un poco más presumido porque te ves más guapo. Te pones complementos que antes no te ponías, como un jersey con el chaquetón encima...".

Feliz con la llegada de su nuevo hijo

En poco tiempo nacerá Carlota, la segunda hija de Kiko Rivera, y la familia ya se encuentra pletórica. "Estamos muy contentos y con muchas ganas de que llegue para aumentar esta familia... de mujeres", bromeaba Kiko en relación al gran número de mujeres que abundan en su clan.

La familia también aumentará por parte de su hermano Cayetano, otra razón para estar felices. "Seguro que saldrá muy guapo, porque tiene unos padres maravillosos. La verdad, todo son buenas noticias y un año que ha sido difícil finaliza de la mejor manera posible", comenta un orgulloso Kiko Rivera a quien se le ha visto cumplido la gran parte de sus propósitos al poco de estrenarse 2018. Como dice el dicho, año nuevo, vida nueva.

