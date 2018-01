La Nochevieja loca de Andrea Janeiro en su primer año con mayoría de edad

Andrea Janeiro (18 años) ha despedido el año por todo lo alto. Tan alto como la tarima de la discoteca donde están colocados los DJs de las discotecas. Y el local nocturno favorito de la joven, la madrileña Kapital, le ha dado el privilegio que solo concede a los personajes más vip: pinchar junto al disc jokey.

La hija de Belén Esteban (43) pasó la última noche del año 'dándolo todo' junto a sus amigos -como una joven de su edad cualquiera-, pero además de celebrar la entrada al 2018 con una gran fiesta pudo cumplir su sueño de ejercer de DJ por un momento. Según cuenta LOOK, lo hizo junto al famoso pinchadiscos Albert Kren, encargado de hacer bailar a los asistentes a los locales más cool de la capital.

Andrea y su madre entrando a Kapital el día de su cumpleaños.

Ya el pasado julio dejó claro que es su discoteca favorita, y por eso su madre le preparó una fiesta sorpresa en este local. Sin embargo, esta vez no esta vez no estaba Belén, sino únicamente su grupo de amigos. Estos no pararon de corear su nombre cuando Andrea subió a la zona del DJ y se hizo la dueña de la mesa de mezclas por unos instantes.

Fue iniciativa de la propia joven subir al escenario y acercarse al disc jokey, y la sala de fiestas se lo admitió porque es una clienta habitual y muy conocida por los trabajadores del lugar. Andrea dejó atrás su timidez y con la motivación propia de un Fin de Año fiestero decidió hacer su sueño realidad.

La joven estudia Comunicación en Reino Unido, y la música no es más que otra vía de comunicarse, por lo que es otra de las pasiones de Andrea. Además, le gustaría enfocar su carrera hacia el mundo radiofónico por lo que las mesas de mezclas deberán ser ya conocidas para ella. Y qué mejor que 'practicar' con uno de los DJs más aclamados del panorama patrio y en un ambiente de celebración rodeada de los que más le quieren y le apoyan. La hija de Belén sabe bien cómo empezar el año con buen pie.