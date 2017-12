"María Lapiedra intentaba congelar el semen de los famosos con los que se acostaba"

Escribe por las noches y descansa de día. Él es el hombre que está detrás de las cartas de amor más bonitas del mundo, las que mandaba María Lapiedra (33 años) a Gustavo González (52). Gracias a ellas, en gran parte, consiguió hechizarlo. Lo utilizó de 'negro', lo llamaba "mi negrito". También fue quien escribió su libro Mi mundo de plástico. Él es Rafa Fernández, más conocido como Ezcritor. Es canario, no tiene pechos, y sí una barba que raspa….Y también una habilidad para escribir relatos eróticos que lo sitúan, para muchos, a la altura de Bukowski.

Pero María lo pilló en su peor momento económico, cuando estaba casi en la miseria. Según cuenta, solo le pagó 1.200 euros por escribirle el libro basado en sus experiencias con famosos: "María actuó como un tiburón", comenta. Gracias a su pececito, a este Cyrano de Bergerac, y a las cartas que le escribía por encargo, María consiguió pescar al bonito más grande, Gustavo González, el paparazzi más atractivo de la tele, cuyo zoom, según nos cuenta Rafa, no es perfecto.

[Más información: El 'negro' de María Lapiedra fue quien escribió la carta que sedujo a Gustavo González]

¿Cómo conoció a María?

Creo que fue en el 2009 o 2010. Ella estaba en un momento de popularidad muy, muy bajo. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que María había salido en la tele por un escándalo. Estaba como loca por volver a salir en la televisión o hacer cualquier tipo de cosa para que hablaran de ella y no la olvidaran. Vio que yo era una persona muy creativa, me pedía ideas. Por ejemplo, que le hiciera un spot de un puticlub del que me dijo era socia. El spot fue un éxito, se hizo viral, superó el millón de visitas, salió en la tele. Luego se me ocurrió que le hiciera un videoclip a un famoso con el que ella estaba tratando de ligar para salir en las revistas: Joan Laporta (55).

¿Compuso incluso una canción?

Así es, y grabamos el cutre vídeo en su dormitorio. El vídeo fue otro éxito viral que abrió el telediario de Telecinco y lo más importante para ella: logró acostarse con Laporta, lo que provocó que la llamaran para una portada de Interviú, volvía a estar en el candelero, estaba muy, muy feliz con mis trabajos.

¿Su relación con Laporta es cierta? ¿Lo de que le tiraba del tanga es una forma de hablar?

Sobre Laporta sólo sé lo que ella me contó. Yo no vi nada estando presente. Nunca conocí ni hable con Joan Laporta. Pero según lo que ella me contó creo que es cierto que la primera vez que Laporta la vio le tiró del tanga directamente, ella se quedó muy cortada pero encantada porque era un señor muy poderoso y le venía de perlas para sus fines. Sí, creo que se acostaron. Recuerdo que María me dijo, muy feliz, que la primera vez fue en el despacho de Laporta. María no es la típica arpía fría. Disfrutaba acostándose con famosos. Siempre estaba riéndose y tomándose su "trabajo" con mucho humor. Para ella tener sexo con cualquiera a cambio de fama y del dinero que le pagaban en Sálvame o DEC lo era todo en la vida. Su objetivo número 1 en cuanto se levantaba de la cama.

¿Que opinión le merece ella? ¿Cuáles son sus virtudes y defectos?

Creo que era una mujer formidable. Muy divertida, ambiciosa y despreocupada. Nunca le vi ni un defecto, ni la juzgué. Si se acostaba con hombres casados y luego lo decía en la tele y rompía un matrimonio la culpa la tenían los hombres infieles por pensar con otra cosa que no fuera la cabeza, no ella. Pero ahora sí que le veo un defecto muy, muy grande. Parece que nadie se lo dice, me apena mucho que esté cegada por la fama y la pasta. Está primando el show que está montando a tres bandas con su marido y Gus, sobre sus hijas de 6 años. El divorcio de papá y mamá es lo peor que le puede pasar a un niño. Siempre. No está bien que ella y su marido monten este circo en la TV.

[Más información: Mark Hamilton, el marido independentista de María Lapiedra que gana más que ella]

¿Cree que se aprovechó de ti? 1.200 euros es muy poco por escribir un libro.

No sé qué contestarte. Cuando acepté los encargos para escribirle sus libros, en 2010, yo tenía las cuentas embargadas, no encontraba trabajo. Había llegado la crisis a España, tomé malas decisiones en mi vida y tuve que pagar por ello de esa manera. Así que necesitaba a muerte ese dinero para que no me echaran del apartamento que tenía alquilado.

Rafael, el ezcritor.

En esa época mi perra y yo nos alimentábamos a base de churros, que compraba en una churrería de Carabanchel, con 3 euros. Nunca lo olvidaré. Por los vídeos virales que le hacía me pagaba 200 euros. Eso sí que era bastante cutre porque encima a veces se hacía la loca y no me los pagaba. Un comportamiento miserable ya que, sin pestañear, María se gastaba ese dinero en una noche de fiesta y ella sabía que yo estaba en una situación bastante precaria.

No obstante, como en aquella época yo era bastante bobo y no tenía confianza en mi mismo, tragué con todo ello. Es mi culpa. María sólo actuó como un tiburón. Eso sí. Desde que dejé de escribir para María Lapiedra, ella no ha vuelto a publicar ningún libro. Yo, nueve libros.

¿Cree que está enamorada realmente de Gustavo?

Creo que no. De Gustavo lo que quiere es que le ayude a seguir en el candelero. Por mucho que diga que María Lapiedra es su alter ego, y que ella realmente es Maria Pasqual, no es verdad. A ella lo único que le interesa en la vida es no dejar de ser alguien, no dejar de ganar dinero con su trabajo. Gus la ayuda mucho. Se ha agarrado a esa relación para no desaparecer como 'artista' del mundo del corazón. Gustavo es un hombre con muchos contactos en el mundo rosa. No me extrañaría que el trabajo que tiene en Telecinco lo haya conseguido por medio de Gustavo.

¿Cree que la carta que le escribiste tuvo importancia en la relación de ellos? Gustavo la creía menos frívola y superficial, lo dijo en la tele.... ¿Pudo ser por la carta? Es preciosa...

María me pedía que le escribiera libros y le escribiera cartas y mensajes a Gustavo para que no pensara que era una rubia tonta que no sabía escribir. Le encantaba salir en la tele hablando de los libros que le escribí yo, recordando que tenía el título de Filología Catalana, diciendo que en realidad era una mujer que leía mucho y que sentía pasión por escribir. En realidad ella es la típica persona que escribe los emails en mayúscula, con frases sin lógica. Sé que la carta y los mensajes que me pedía le escribiera a Gustavo fueron claves al principio de la relación. Ella me dijo que él le había dicho que, tras leerlos, había comprendido que estaba con una mujer cabal y no con una loca. No obstante, estoy seguro que aunque no hubieran existido las cartas y mensajes, Gustavo hubiera seguido adelante, porque él iba a lo que iba...

¿Cuánto le pagó por la carta?

De verdad que no lo recuerdo. Pero conociendo a María me pagaría con una lata de sardinas o algo parecido. También me dijo que me pagaría por los royalties de los libros y no he recibido ni un euro (ni los espero).

¿Ha trabajado de 'negro' para alguien más?

Sólo he trabajado como negro o escritor fantasma para María Lapiedra. Después de ella he trabajado junto a grandes creadores, con los que he coescrito trabajos impresionantes. Pero jamás como "negro" y siempre con un buen sueldo, de forma legal y sintiéndome respetado como persona y profesional.

¿Qué diferencia hay entre ser un corrector de un libro y hacer de 'negro' para alguien?

Un corrector corrige faltas, gramática, no tiene un trabajo creativo. Un negro se entrevista con la persona que quiere le escriba un libro, hace unas cuantas preguntas y crea la trama, la estructura, los diálogos, los hype, da vida a los personajes, rellena un folio tras otro con literatura. Aunque los libros de María los escribí con el automático. Aún así le funcionaron muy bien para sus fines.

Rafa escribiendo en las sombras.

¿Nunca le sentiste atraído por ella?

María me caía muy bien como persona. Nos reíamos demasiado juntos. Pero si te refieres que si me sentía atraído por ella, no, nunca. Sé que es muy guapa, no obstante, no es el tipo de mujer que me gusta y tampoco yo soy el tipo de hombre con el que ella se acostaba. Siempre mantuvimos una relación 100% profesional.

¿Qué opinión le merece el marido de María?

No me gusta que haya ido a la tele, por lo que conté antes sobre el sufrimiento psicológico de sus hijas a causa del divorcio. Eso no es de buenos padres. Pero quiero decir algo para su información porque el sábado pasado cuando salió en Sálvame, María, cruelmente, le hizo quedar como un muerto en la cama, humillándolo.

¿Y Gustavo?

No es cierto que Gustavo sea el amante increíble que ella afirma. María me contaba que a Gustavo "se le caía todo el rato", más de lo normal. Así que si duraban 8 horas en la cama sería esperando a que a Gustavo se le levantara. Le cuesta tener erecciones. Creo que por eso llamaban al miembro de Gustavo el paraguas chino. Porque fallaba muchísimo.

¿Qué poder ejerce sobre los hombres?

Morbo, principalmente, supongo. No lo sé.

¿En el libro se menciona a algún famoso con nombres y apellidos, a cuáles?

No puedo decirlo por miedo a posibles demandas. Por eso no los nombramos en el texto, con nombres y apellidos. También hay mucho personaje supuestamente famoso que inventé.

Ella presume de que es filóloga, cultísima y muy inteligente...

Ella presume de muchas cosas que no son verdad. Por ejemplo, durante mucho tiempo presumí dea que tenía un Ferrari. Nunca lo vi. Sólo su mini o una moto que se compró. El Ferrari no existía, un día me dijo muy seria mirándome a los ojos que no podía pagarme porque estaba ahorrando para comprarse un Ferrrari.

¿Cuántos trabajos hizo con ella?

Muchos vídeos y canciones. Libros, dos. Uno se lo tradujeron al catalán con otro título y con alguna historia nueva que le escribí para la ocasión.

Utiliza algún tipo de sortilegio con los hombres, lo digo por lo de la cochinada que le dijo que le había hecho una colombiana al hijo de una cantante famosa.

No. Lo máximo que creo que hizo fue tratar de congelar semen de la gente famosa que se tiraba, para utilizarlo como prueba. Creo que me contó que se lío haciéndolo, que lo escupió sobre una servilleta y al final no pudo. Mis recuerdos son de hace casi 8 años. No recuerdo todo bien. Pero cada vez que abro sus emails antiguos me encuentro con tesoros humorísticos como este. María me escribía mas de 10 emails cada día.

¿Es cierto que grababa a los famosos? ¿Cómo lo hacía?

Sé que grabó a uno seguro porque me enseñó el video tras grabarlo. Lo grabó con una cámara que tenía oculta en un reloj. Y según me contó, se lo dijo al famoso luego y al famoso le hizo mucha gracia, se llevó el video de recuerdo pero le dijo que no lo filtrara o la denunciaría. Creo que fue al único que grabó. Yo le aconsejé que no lo hiciera más pues era delito. Le dije que estaba loca. Creo que fue la única vez que me hizo caso en su vida.

Rafa vendiendo libros en la calle.

¿Cuántos libros ha escrito?

He autopublicado nueve libros. Vivo de ellos. Al principio los tenía que vender a la salida del metro, en top manta, en Madrid. Pero no quiero hablar de mis libros porque no quiero que se piense cuento esto por dinero o para hacerme publicidad.

¿Cree que volverá con Marc, su marido, algún día?

No me extrañaría nada. Según lo que deduje durante su entrevista, Mark consentía y estaba cómodo porque María le mantenía. Según me contó María, la mujer de Gustavo también estaba enterada.

¿Qué opina sinceramente de Gustavo?

Que es un monstruo. No es un hombre. La fama y el poder le ha trastornado. Si formas una familia, tienes 4 hijos, no está bien que tengas una doble vida durante 8 años. Eso es muy enfermizo, muy dañino para una familia. ¿Qué ejemplo le está dando a sus hijos? ¿Qué educación? Es terrible. Luego nos quejamos de que los hombres salgan machistas.

[Más información: Todo lo que puede perder Gustavo González tras su separación]