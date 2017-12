El marido de María Lapiedra: "La pillé con Gustavo González en el sofá de casa"

El culebrón de María Lapiedra (33 años) y Gustavo González (51) sigue dando que hablar. Este sábado, el ya exmarido de la otrora actriz de cine para adultos, Mark Hamilton, se sentaba en Sálvame Deluxe para contar cómo se ha sentido después de que se revelara la aventura sentimental de su mujer con el colaborador de Sálvame durante ocho años.

"La culpa es de los dos. Pero el odio es hacia este señor. Siento rabia, odio y más cosas que me callo. Ahora mismo les deseo lo peor. Se va a quedar sin el uno y sin el otro", fueron las primeras palabras de Hamilton. "Yo quiero a María. Pero a corto o medio plazo, no volvería con María ni de coña", añadía.

El arquitecto, que evitó a toda costa cruzarse con Lapiedra por los pasillos de Telecinco, lo que llevó al programa a montar un surrealista dispositivo, contó que era consciente de la relación de su exmujer con González y que incluso llegó a pillarles un día besándose en el sofá de su casa.

Todo ocurrió durante un fin de semana. Entonces, María envió a su a su marido a la casa que tienen en Cerdaña con las niñas después de someterse a una leve operación. Sin embargo, en vez de irse varios días, el arquitecto decidió regresar a las pocas horas porque algo intuía. "Desde la cámara de la alarma del salón hice una foto en la que se besaban", contó Hamilton.

Ya entonces el arquitecto decidió separarse, pero hubo algo que le impidió dar este paso. "Tenemos hijas. No es tan fácil. Yo me fui enterando de las cosas poco a poco. Yo soy el que se encarga de mis hijas día a día. Hay que solucionar muchas cosas. Y yo no voy a dejar mi casa".

María Lapiedra.

Preguntado por qué piensa de Gustavo, Hamilton confesó que cree que el colaborador de Sálvame se avergüenza de Lapiedra. "Esto es una relación adolescente penosa que si viven dos días juntos, uno de los dos sale pitando. Siempre es placer, cosas rápidas… Es un enamoramiento irreal. No van a saber gestionar una vida en común".

“El único hombre que ha reconocido a esta señora he sido yo con su papel de enseñar los pechos en televisión. Yo siempre la he defendido a capa y espada. Gustavo es un manipulador. No quiere que hable en público, pero bien que luego se va con ella de viaje”, añadió.

Por su parte, Lapiedra, que contó que tuvo problemas para entrar en su casa el pasado martes debido a que su exmarido no quiere verle ni en pintura, confesó que Gustavo era mejor amante que Mark.

"La primera vez que me acosté con Mark estuvo bien, pero después ya no tanto. Fue de mal en peor. El primer día lo dio todo y después cuando éramos una familia, eso de hacerlo cada día, desapareció. Estaba cansado, que si había niñas... Y cinco minutos los tiene todo el mundo", dijo. "No es así. A mi me dijo que el mejor polvo que ha tenido en su vida es conmigo", replicó Mark.

Mientras, Belén Esteban contó que había hablado con la exmujer de Gustavo González. "No me ha hablado mal de María ni de su marido. Lo único que me ha dicho es que la historia que se está contando no es real. Ella le preguntaba por los rumores que había y él se lo negaba. Le decía que era mentira que estuviera con María".

