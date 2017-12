Los negocios rentables de María Lapiedra antes de su escándalo con Gustavo

El divorcio de Gustavo González (51 años) ha conseguido poner en el punto de mira a María Lapiedra (33 años) y Mark Hamilton, su por ahora marido. Desde entonces, la pareja está siendo escudriñada al detalle. En este sentido, Lydia Lozano (57) aseguró en Sálvame que Hamilton vive de su mujer, algo que él no dudó en negar al poco tiempo en Socialité. "Quiero decirle a Lydia Lozano que yo soy arquitecto. Tengo mi trabajo y no vivo de mi mujer. E incluso, muchos meses gano más que ella. Si una persona es periodista, que lo sea y que lo haga bien, no que diga que yo vivo de mi mujer", aseguraba en el programa de televisión.

Sin embargo, tras un análisis detenido de los negocios que tiene entre manos María Lapiedra, lo cierto es que muchos edificios tiene que diseñar Mark para, o a muy buen precio, para conseguir superar los ingresos de la actriz.

Colaboradora de televisión

La principal fuente de ingresos de María Lapiedra provienen de su participación en la televisión. Por un lado, es más normal verla en Cazamariposas, programa en el que la actriz fue una colaboradora habitual, tanto por el carácter joven del formato como por la localización, ya que se graba en Barcelona (donde vive la propia María).

María Lapiedra durante su participación en "Sábado Deluxe". Telecinco.

Por otro lado, su participación en Sálvame también genera unos suculentos ingresos. María es un personaje bastante conocido en España, tanto por su pasado como actriz porno como por su trayectoria como personaje público. Todo ello genera un caché considerable que este programa no duda en pagarle para participaciones tan vistas como el polideluxe que ofreció la semana pasada.

Su propia página web

Otro de los negocios más rentables de la colaboradora de televisión es su propia página web. Al igual que muchas otras influencers, la actriz ha creado una página donde hace una selección de productos que pone a la venta, ofrece a sus lectores "información útil" como el horóscopo e incluso tiene su blog personal.

Por un lado, las publicaciones en el blog le reportan un beneficio económico ya que en muchas de estas hace publicidad de diferentes productos, para lo cual posa como una buena it girl.

María Lapiedra posando con uno de sus diseños. Página web.

Por otro lado, la actriz vende distintos artículos a través de la web. Uno de los más llamativos es la línea de ropa que ha creado junto a La tortajada. La colección, llamada como Dark Capsule, está compuesta por vestidos de fiesta con unos precios que oscilan desde los 30 euros hasta los 75 euros. En estas prendas abundan el color negro, las transparencias y los escotes pronunciados.

Asimismo, en su página web se puede comprar el último "libro" de la actriz, no así los otros tres. Se trata de una recopilación de 100 mails de los fans (y no tan fans) de María.

Otros tres libros a la venta

El libro de María Lapiedra.

María Lapiedra ha sabido sacarle provecho a su imagen, para lo cual ha escrito tres libros a lo largo de estos años: Follar te vuelve loco escrito en 2010, Independencia sexual publicado al año siguiente, y Mi mundo de plástico en 2013. Estos se venden a un precio medio de 15 euros a través de distintas plataformas por internet.

El último de los libros es el que más controversia está generando ya que en él la actriz relata con todo lujo de detalle su relación con un colaborador de televisión. Aunque en el libro este personaje aparece anónimo., a raíz de los nuevos datos descubierto en los últimos días todo apunta a que se trata de Gustavo González.

"La magia acaba. El colaborador televisivo comienza a lloriquear. Me resulta bastante ridículo: él tiene casi 50 años, yo solo 25", relata sobre el primer encuentro con este colaborador. En este sentido, la actriz asegura que su amante le espetó: "Tengo mujer y cuatro hijos. Dios, ¿qué he hecho? Esto no está bien. En 20 años de matrimonio jamás había sido desleal a mi esposa".

Toda una influencer en las redes

No solo hace publicidad de distintos productos a través de su blog, sino que utiliza las redes como toda una influencer: publicita productos, experiencias, ropa... Para dirigir todo ello, María incluso dispone de una una Community Manager encargada de gestionar su imagen a través de las redes sociales.

Hay que tener en cuenta que María tiene un gran número de seguidores. En Instagram supera los 37.000 seguidores, mientras que en Twitter más de 100.000 seguidores.

Trabajo como actriz

A pesar de todos estos negocios, si por algo se conoce a María Lapiedra es por su trabajo como actriz. La catalana se dio a conocer gracias a su papel en diferentes películas porno, de la mano del productor y director de cine porno Ramiro Lapiedra con el que mantuvo una relación sentimental. María consiguió ser una de las actrices mejor pagadas y más valoradas.

No obstante, no solo se dedicó al cine para adultos. Tras sus apariciones continuas en la televisión, la catalana también se aventuró al cine más comercial, teniendo un papel en Torrente 4.

Tienda de ropa para niños

Uno de los negocios más conocidos de María Lapiedra es la empresa Mina y Lotta Baby S.L. creada en enero de 2015 y que actualmente aparece cerrada. Se especializó en la ropa de bebé. concretamente, prendas hechas a mano en España para bebés de 0 a 6 años con precios que oscilan entre los 30 y los 50 euros.

Todos estos productos eran diseñados por ella y sus compañeras, siendo estas últimas las encargadas de hacer la ropa. Sin embargo, la actriz demostró tener mentalidad de empresaria ya que también realizaban prendas por encargo y vestidos para las madres para que pudieran ir conjuntadas con sus pequeños. Completaban el stock con complementos, abrigos, calcetines y chalecos.

La tienda de María Lapiedra de ropa de niños. Redes Sociales.

Cuando esta tienda estaba abierta, estas prendas tenían una gran acogida. "Una tienda preciosa, muy original y familiar. Me encantaría trabajar allí. Felicidades por tu trabajo María. Os sigo desde el principio" o "muy buena atención, la ropa muy chula y además puedes pedir que te hagan el modelo de los pequeños medida adulta. La verdad es que me ha gustado mucho", son solo algunos de los comentarios que se pueden leer.

