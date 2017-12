La verdadera amiga íntima de César Alierta es Clara Lorén, viuda de Lapetra

César Alierta (72 años) mantiene una relación de amistad importante con una mujer que no es Isabel Sartorius (52). Ya dijimos en EL ESPAÑOL que si Isabel quisiera avanzar en su amistad con César Alierta, se enfrentaba a una dura rival, una mujer aragonesa, como él. Zaragozana para más señas. Ella es Clara Lorén, la viuda del jugador de fútbol Carlos Lapetra, uno de los mejores futbolistas de la historia del balompié español que formó parte del grupo conocido como los "cinco magníficos" del Zaragoza, en el que estaban Canario, Santos, Marcelino y Villa. Él y Marcelino formaron el dúo clave en la famosa final de la Eurocopa España-URSS que se saldó con un gol de España que Franco consideró su segunda victoria más importante tras la guerra Civil.

Fue JALEOS quien primero informó sobre el distanciamiento entre Isabel Sartorius y César Alierta, apenas cinco meses después de que salieran a la luz sus primeras fotos. El ejecutivo y la coach emocional se conocieron tras un viaje relacionado con la Fundación Telefónica, donde Isabel trabaja como asesora.

Verse en las portadas de las revistas del corazón le aterrorizó, y no supo o no quiso seguir adelante. En el entorno del ex presidente de Telefónica respiraron aliviados. Muchos daban por hecho antes de que Isabel se cruzara en la vida de César Alierta que Clara Lorén, una mujer sólo algo más joven que César Alierta, con un físico imponente y una belleza espectacular, era la persona destinada a ser su alma gemela.

La amistad entre Alierta y Lorén no es de ahora. Arranca desde hace muchos años. Les une el amor por la tierra y también el fútbol. César Alierta es uno de los accionistas del Real Zaragoza.

Ambas familias se conocen de toda la vida. Y tras el durísimo trance de la pérdida de su mujer, en esa relación de amistad pura encontró el actual presidente de la Fundación Telefónica el cariño y la amistad, en absoluto pecaminosa, que sólo alguien con una sensibilidad exquisita y un tacto fuera de lo común puede dar. Ella también perdió a su marido, el legendario futbolista aragonés, tras una larga enfermedad en la Nochebuena de 1995.

César Alierta no ha conseguido olvidar a a su mujer, Ana Cristina, fallecida en abril de 2015. Sería comprensible que decidiera rehacer su vida con alguien que diera cierta continuidad a lo que ha sido su existencia hasta ahora. Alguien perteneciente a su círculo de amistades de toda la vida.

"Es lo más lógico", apunta una fuente del entorno de Alierta a EL ESPAÑOL, que si al final decide rehacer su vida lo haga con alguien "que le conoce de toda la vida, más cercano por edad y sensibilidad a él".

Es pronto aún para saber si una amistad ilusionante puede llegar a convertirse en una relación consolidada, pero si algo así ocurriera, esta contaría además con la aprobación de la familia más cercana de César Alierta, que no acabaron nunca de entender la estrecha amistad de Isabel Sartorius y el aragonés.

¿Cómo es Clara Lorén? Contrajo matrimonio a finales de los setenta con Carlos Lapetra. Ella era por aquel entonces azafata. Madre de tres hijos, Carla, Carlota y Christian, ha trabajado en el ámbito de las relaciones públicas tanto en el sector público como el privado. Está considerada como una de las mujeres más elegantes de Zaragoza y su discreción es absoluta.

Lorén está muy vinculada al mundo de la cultura. Es hija del escritor, médico ginecólogo y periodista Santiago Lorén, el primer aragonés ganador del Premio Planeta, concretamente el de la edición de 1953. Obtuvo el preciado galardón con la novela Una casa con goteras. Fue director del 'Diario Pueblo', colaboró en la edición aragonesa de 'Diario 16', y 'El Periódico de Aragón' o 'La Codorniz'. La madre de la amiga de Alierta, Carmen Berdusán, casada con este hombre tan ecléctico como brillante, fue propietaria de una importante galería de arte. Santiago Lorén falleció en el año 2010 a los 92 años de edad pero dejó un importante legado a sus cuatro hijos, el amor por la cultura, la medicina y el periodismo. Aunque ninguno de ellos es escritor.

César Alierta, está muy vinculado al grupo Heraldo, en uno de cuyos periódicos, 'El Heraldo de Aragón', también colaboraba el padre de Clara.

