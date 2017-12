Mark Hamilton, el marido independentista de María Lapiedra que gana más que ella

"Mark, un joven catalán artquitecto de 25 años. Empecé a enrollarme con él como un pasatiempo más pero acabó enamorándome. Tanto, que consiguió que dejara a ambos hombres por él (a Joan Laporta [55 años] y a Gustavo González [55])". Con estas palabras María Lapiedra (33) presentaba al que ha sido su marido y el padre de sus dos hijos estos años: Mark Hamilton.

La pareja ha visto incrementada la atención mediática a raíz de las últimas informaciones que han salido a la luz sobre la relación extramatrimonial entre Gustavo y Lapiedra. Por el momento, el esposo de la actriz ha permanecido en la sombra, pero él ya asegura que "si yo hablo arde Troya".

"Su príncipe azul"

Mark y María se conocieron en 2012 a través de las redes sociales. La actriz explicó en una entrevista en Sálvame Deluxe que fue él quien se puso en contacto con ella para concretar un encuentro. Al poco tiempo María supo que este hombre tenía algo especial. En el libro que publicó en 2013 asegura que ha tenido "la suerte de conocer a mi maravilloso príncipe azul".

Y tanto que estaban enamorados. El 27 de abril de 2014 María y Mark se daban el 'Sí, quiero' tras dos años de noviazgo en el Castell De L'Oliver de Sant Vinceç de Montalt (Barcelona). Fruto de esa unión nacieron sus dos pequeñas: Martina y Carlota, dos niñas que la propia María ha asegurado en varias ocasiones que son los más importante para ella.

Durante todos estos años la pareja ha vivido en Cataluña, de donde son originarios los dos. En estos año María ha repartido su tiempo entre su hogar y los diversos negocios que gestionaba en paralelo.

Mark, arquitecto de profesión

Mark Hamilton y María Lapiedra. Instagram.

Cuando saltó a la luz el escándalo entre Lapiedra y Gustavo, fueron muchos los que aseguraron que Mark vivía de su mujer, algo que él mismo quiso desmentir. "Quiero decirle a Lydia Lozano que yo no vivo de mi mujer. Soy arquitecto, anónimo y gano más que ella muchos meses”, quiso aclarar a un colaborador del programa.

Y es que hace años que Mark se gana la vida por su cuenta. Al principio, y gracias al impresionante físico que conquistó a María, el joven se dedicó al modelaje durante varios años. Se puede ver que algo siempre queda en su perfil de instagram, donde posa cual modelo en muchas de sus imágenes.

Sin embargo, poco después descubrió su verdadera pasión: la arquitectura. Desde entonces lleva años trabajando en este sector, en el que ha sido contratado por firmas de gran renombre tanto nacionales como internacionales.

Independentista de familia

Otro de los elementos que se pueden destacar de este joven catalán es su afiliación política. Mark es un firme defensor de la causa soberanista, algo que ha defendido de manera enérgica en sus redes sociales.

A este respecto, el arquitecto ha llevado a cabo un fuerte activismo a través de estas plataformas para pedir, entre otros, la liberación de los políticos encarcelados, los que para él eran los "presos políticos".

No obstante, esta tendencia política tampoco extraña teniendo en cuenta la ideología predominante en su familia. Este fuerte activismo en favor de la causa soberanista se puede ver a la perfección en el resto de perfiles de sus familiares, que defienden contra capa y espada el desafío catalán.

Amante del deporte

Hace tiempo que Mark se ha sumado a la moda del fitness, gracias a lo cual puede presumir de ese cuerpo musculado. A sus 30 años, el catalán compagina su profesión y su trabajo como padre y marido con el deporte: el gimnasio, footing, senderismo...

Mark Hamilton en el gimnasio. Instagram.

Para todo ello el arquitecto sigue una rutina muy estricta, y es que tiene un programa con una serie de ejercicios y acude varios días al gimnasio La Tribu Urban.

No siente odio por su mujer

A pesar de todas las informaciones que se han hecho públicas, incluidas las declaraciones más escabrosas de María Lapiedra en el polideluxe, Mark asegura que sigue queriendo a la actriz.

El tercero en discordia comenta que no no puede tener "sentimiento de odio y rencor" con "mi mujer". No obstante, también asegura que esto no significa que sea un iluso que haga oídos sordos a todo lo que se ha sabido. "Claro que mi mujer me ha fallado, y que no quiero saber nada", aclaraba el arquitecto.

Habrá que esperar a ver cómo se siguen desarrollando los acontecimientos y si Mark se convierte en un personaje importante en esta telenovela.