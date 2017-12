La Lotería de Navidad cae en la Academia de 'Operación Triunfo'

La Academia de Operación Triunfo está viviendo uno de sus días más especiales. No sólo por el ambiente navideño que se respira en la escuela, tampoco por la simbiosis que se ha creado entre los concursantes de esta edición y los de la primera generación gracias a la Gala especial del día 25. Ni siquiera por el éxito que está cosechando el formato. La verdadera razón es que la Lotería de Navidad ha caído en 'OT'.

La encargada de revelarlo al público ha sido la concursante canaria Ana Guerra (23 años). Esta mañana, en el comedor de las instalaciones que tienen los triunfitos en Tarrassa (Barcelona), la tinerfeña ha acudido a las cámaras del canal 24 horas para contar este bonito cuento de Navidad. Las premiadas han sido las limpiadoras del plató.

"Chicos del 24 horas, os cuento, a las chicas de la limpieza de plató, no he hablado on ellas, les ha tocado parte de la lotería. Les ha tocado 120.000 euros. Me alegro mucho de que le toque a gente trabajadora", contaba la canaria mientras miraba a cámara en el comedor de la Academia.

La canaria, que se encontraba sola mientras sus compañeros ensayaban en el plató, ha querido compartir la noticia con una de las trabajadoras de la Academia que le servía el almuerzo. "¡Qué fuerte lo de las chicas de la limpieza! ¡Cómo me he alegrado! Las vi llorando en el baño... Como me he alegrado de que le toque a gente trabajadora, de que le toque a gente que trabaja limpiando mierda. Y dices tú: gózale [sic] y ahora los 120.000 euros... Buah chaval", explicaba Ana Guerra.

