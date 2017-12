El vídeo que confirma que Alfred y Amaia han tenido sexo en 'Operación Triunfo'

Alfred y Amaia se han convertido en la pareja estrella de la nueva edición de Operación Triunfo. Y es que, aunque la navarra se muestra muy cauta a la hora de mostrar sus sentimientos dentro de la Academia, estar rodeados de cámaras las 24 horas al día ha hecho inevitable que éstas capten algún que otro beso.

Además, por si algo escapa de las cámaras, los fans del concurso están más que avispados analizando miradas o actitudes de los concursantes y relatando aquello a lo que otros no han prestado atención.

Así pasó hace unas semanas cuando algunos usuarios comentaron un vídeo que pasó desapercibido para las redes sociales y que cobra hoy importancia después de que hace unos días Alfred y Amaia sellaran su relación con un beso.

Fue a finales de noviembre. Entonces, Agoney preguntaba a Amaia el motivo de su 'desaparición' durante los últimos minutos. "¿Dónde estabas tú?", le preguntaba el canario mirándole fijamente. "¿Y tú dónde estabas?", le devolvía la pregunta la navarra. "Yo en la sala de ensayo y aquí comiendo. Pero tú ni en la sala de ensayo ni aquí", le insistía su compañero.

"Me callo, ¿no?", seguía comentando el joven ante el silencio de Amaia y una tímida afirmación con la cabeza. Tras esto, Agoney le dice algo al oído de lo que apenas se escucha un "usa protección" dando a entender que la pareja se había escondido para mantener sexo. "¡Agoney, por favor!", le espeta la navarra.

Agoney: donde estabas ?Amaia: ahíAgoney: no estabas ni en la sala de ensayo ni desayunando(amaia le hace un gesto)Agoney: me callo mejor, no ? Le dice algo en el oido ( Sin protección ? )Amaia: Agoney pordiosESTOY FLIPANDO.#OTDirecto25N pic.twitter.com/mm9U520Tsw