La muerte de Celia Fuentes: "Llevaba un par de días triste y a veces lloraba"

"El puto dinero, el postureo. Los putos likes y followers de una sociedad vacía que aparenta tenerlo todo pero no tiene puto nada. Celia te amo y siempre lo haré". Es sólo uno de los cientos de mensajes que los amigos de Celia Fuentes son capaces de pronunciar apenas 48 horas después de su muerte. Están consternados. No es para menos. Aunque ninguno de ellos lo ha manifestado abiertamente, según ha podido saber EL ESPAÑOL de sus palabras se deduce que el trágico final lo decidió la propia joven de 27 años, quien en los últimos tiempos no atravesaba por su mejor momento.

Celia Fuentes se encontraba muy triste en los últimos días.

"Ella dijo muchas veces que no estaba bien", comentaba este miércoles una de sus amigas. "Es verdad que llevaba un par de días triste y en algunos stories lloraba. Nos ha dejado una chica joven y risueña. Celia descansa", añadía otra. Todas ellas insistían en lo importante de no juzgar la decisión de la instagramer. De ahí que no quieran entrar "en detalles por respeto a sus seres queridos", aunque si bien dejan entrever su malestar con el frívolo mundo de la moda y las influencers, al que ven en cierta medida culpable del doloroso desenlace.

[Más información: Aparece muerta Celia Fuentes, la 'influencer' del programa de Sara Carbonero]

Lo cierto es que la joven llevaba un tiempo retraída y con cierta tendencia a las depresiones, aunque trataba de disimular ante sus más de 260.000 seguidores y, de hecho, continuaba asistiendo a diversos eventos sociales. Así lo hacía el pasado fin de semana, cuando se dejó ver en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, donde acudió para presenciar algunos de los desfiles, como el de Roberto Verino o Ángel Schlesser.

Día 4 de la @mbfwmadrid ♥️. Qué opináis del look? Me ha encantado conoceros por cierto 👅! #MBFWM Una publicación compartida de Celia Fuentes (@celfc) el 17 de Sep de 2017 a la(s) 7:14 PDT

Unos días antes, había asistido a la fiesta de Yo Dona, donde posó en el photocall. Por ello nada hacía presagiar el triste final, ni siquiera para sus familiares y amigos más cercanos, que sin embargo sí tenían constancia de lo que consideraban una mala racha en la vida de la joven.

Celia Fuentes, que estudió Marketing y Gestión Comercial en la Universidad ESIC de Madrid y trabajó en Indra, se había visto envuelta en un triángulo amoroso con el político argentino Juan Facundo Moyano, del Frente Renovador. Fuentes llegó a intervenir en varios programas del otro lado del charco en los que aseguró que la sedujo mientras él mantenía otra relación con una modelo de los años 90 llamada Nicole Neumann. "Me pareció súper mal de su parte y me dio tanto asco que lo bloqueé. Como político, no entiendo de política, pero como hombre me dejó mucho que desear (...). Me pone muy triste, sólo puedo decir eso".

Con todo, su familia, que encontró el cuerpo de la joven en su domicilio, ha preferido llevar el duelo en la intimidad y no pronunciarse al respecto de un suceso sobre el que no han tardado en surgir las especulaciones y sobre el que la policía sigue trabajando en la realización de la autopsia a fin de dilucidar las causas del fallecimiento de la exconcursante de Quiero Ser, programa presentado por Sara Carbonero (32).

Precisamente en este programa, grabado hace poco más de un año, protagonizó alguna que otra polémica tras abandonar el formato visiblemente enfadada después de sentirse "estafada" y "engañada por la productora". Fuentes del citado espacio reconocen a EL ESPAÑOL que en el tiempo que duraron las grabaciones apenas llegaron a conocer en profundidad a la influencer, quien al parecer no llegó a congeniar ni sus compañeras de concurso ni con el equipo.

[Más información: 'Quiero ser', el programa de Sara Carbonero]