El descorazonador mensaje de la hermana de Celia Fuentes

"Son muchos momentos en los que te salvé, siempre que pasaba algo llamabas a Carmen, y Carmen siempre estuvo ahí para ayudar, pero te fallé, hermana. No pude salvarte. Y se me va la poca fuerza que me queda al pensar que tal vez pude hacer algo para que esto no ocurriera".

Es el desolador mensajes que Carmen, la hermana de la influencer Celia Fuentes, ha hecho públicos para expresar el dolor y la impotencia que siente tras el fallecimiento, en extrañas circunstancias, de la joven, que tenía lugar el pasado martes y que conmocionaba a todo el entorno de Fuentes.

[Más información: Aparece muerta Celia Fuentes, la 'influencer' del programa de Sara Carbonero]

La trágica decisión de la que fuera concursante del programa Quiero ser provocaba un aluvión de mensajes en las redes sociales que oscilaban entre la conmoción y la rabia por el doloroso desenlace. De entre todos ellos destacaba el de su hermana Carmen, rota por el triste final, que sólo acertaba a volcar su impotencia en una sucesión de publicaciones que dejaban claro su sentir ante la muerte de Celia Fuentes y su impotencia por no haber podido hacer más para ayudarla.

[Más información: La muerte de Celia Fuentes: "Llevaba un par de días triste y a veces lloraba]