Aparece muerta Celia Fuentes, la 'influencer' del programa de Sara Carbonero

Celia Fuentes, la modelo e influencer que saltó a la fama tras participar en el concurso Quiero Ser de Sara Carbonero (32 años), apareció muerta en su domicilio este miércoles en extrañas circunstancias. La Policía está investigando los hechos, pero fuentes cercanas a la joven de 27 años indican que no hay que descartar que hubiera decidido quitarse la vida. La investigación continúa abierta y a la espera de la autopsia y no se descarta ninguna hipótesis.

A quién le gusta dormir la siesta más que a mi? ☝🏼☝🏼☝🏼☝🏼 📸: @danphto Una publicación compartida de Celia Fuentes (@celfc) el 18 de Sep de 2017 a la(s) 8:55 PDT

Según declaraciones del exconcursante de GH VIP Aless Gibaja (29), "ha sido un palo grande, nadie se lo esperaba". Además, afirma que todavía no se conocen las causas del fallecimiento pero que "es cierto que Celia sufría depresiones".

Además del programa de Sara Carbonero, la modelo saltó a la fama tras relacionarla sentimentalmente con el político argentino Juan Facundo Moyano, del Frente Renovador. Ella mismo declaró en la revista Primicias Ya que este romance tuvo lugar al mismo tiempo que el joven mantenía una relación con la modelo de los 90 Nicole Neumann.

Así, cuando la española se enteró del romance del político terminó la relación. "Le dije: ¿Cuántos años mentales tienes y cómo puedes tener la poca vergüenza de estar con otra chica y decirme a mí que me quieres ver y que vas a venir a Madrid?'. Me pareció súper mal por su parte y me dio tanto asco que lo bloqueé", aseguró.

La joven se había convertido en una cara conocida ya que poseía más de 257.000 seguidores en Instagram y era una habitual en los photocalls de los grandes eventos.

Gracias a @yodona por contar otro año más conmigo para la PRE fiesta #MBFWM ♥️. Vestido: @houseofcbes Makeup : @ray.glez Una publicación compartida por Celia Fuentes (@celfc) el 13 de Sep de 2017 a la(s) 3:35 PDT

La joven abandonó el programa presentado entonces por Sara Carbonero después de cargar contra el formato de Mediaset. La maniquí les acusó de "manipular" lo que ocurría. Más exactamente, comentó que no le había "parecido programa de moda, estoy descontenta con el trato y con mi imagen de diva", declaró en sus redes sociales.

