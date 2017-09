Sara Carbonero rinde homenaje a Celia Fuentes

La noticia de la repentina muerte de Celia Fuentes ha conmocionado a todos. Especialmente a aquellos que la conocían o que compartieron algunos momentos de su vida con ella. Una de esas personas es Sara Carbonero (33 años). La periodista trabajó junto a la influencer en el programa de moda que le hizo famosa Quiero Ser y ha querido homenajear a su compañera. La mujer de Iker Casillas (36) ha publicado en su stories de Instagram una imagen de un gran corazón sobre un fondo negro donde se puede leer "DEP Celia". Para la it girl, Sara Carbonero era además uno de sus referentes en cuestiones de estilo.

Instagram Stories de Sara Carbonero

Como ella, otros compañeros de reality han manifestado su pesar por el fallecimiento de Celia Fuentes. Incluso miembros del jurado como Madame de Rosa con la que no se llevaba del todo bien. La coach, que se encontraba en Milán celebrando el 14 aniversario con su pareja, se ha quedado en estado de shock tras conocer la fatal noticia. El mundo de la moda también sufre su pérdida. La joven era una habitual de las fiestas y de los desfiles y allí conoció a mucha gente como Anita Matamoros (17), la hija de Kiko Matamoros (60) y Makoke (47), quien ha pedido respeto para su amiga. "No he querido poner nada todavía, no lo he acabado de asimilar. He estado leyendo muchas noticias y cotilleos sobre ella. Solo quiero decir que me parece una tremenda falta de respeto que se esté especulando con su muerte. Ni con ella, ni con nadie. Esto va dirigido a las páginas y artículos de cotilleo. Celia descansa en paz allá donde estés. Hay una estrella más en el cielo".

Por su parte, Aless Gibaja ha optado por el silencio. En sus redes sociales ha explicado que no se va a pronunciar respecto a la muerte de su amga por respeto a su familia.

Por respeto a la familia y amigos NO voy a hablar sobre Celia. 🙏🏼Descansa en paz princesa.... — ALESS GIBAJA (@ALESSGIBAJA2) 20 de septiembre de 2017

Celia Fuentes apareció muerta el pasado martes por la noche en circunstancias extrañas. La Policía está investigando los hechos, pero no se descarta la posibilidad de que ella misma hubiera decidido quitarse la vida. La influencer había conseguido hacerse un hueco en el mundo de la moda. Poseía más de 257.000 seguidores en Instagram y era una habitual en los photocalls de los grandes eventos.

