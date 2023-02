Carrie Bradshaw brilla (literalmente) en la noche neoyorquina con el bolso más italiano, 'Ciao bella!'

(¡Atención! Este artículo puede contener spoilers, aunque a estas alturas es difícil no haberse cruzado con uno, dado que HBO Max, plataforma de la serie de la hablaremos, está distribuyendo algunas de estas imágenes).

Sarah Jessica Parker (57 años) en la piel de su personaje estrella, Carrie Bradshaw, continúa rodando la segunda temporada de And just like that... el reboot de Sexo en Nueva York, la exitosa serie de los 90 y principios de la década de los 2000.

Como el amor, en los episodios de la serie, la moda es otro de los protagonistas. Y en las últimas imágenes del rodaje nocturno en La Gran Manzana, se puede ver a una felicísima y pletórica Carrie, que, tras recuperarse de la muerte de su marido, Mr. Big, sale de un restaurante junto a su segundo gran amor, Aidan Shaw (John Corbertt).

Carrie Bradshaw en el rodaje de 'And just like that...'. Gtres

Para la ocasión, la escritora y columnista seleccionó un outfit con el que brillaba, literalmente, por toda la ciudad. Se trata de una blusa azul Klein con pequeños paillettes, un pantalón satinado en el mismo tono y unas altísimas sandalias-joya en color negro con cristales en zafiro incrustados y acabados en lazo.

En su mano izquierda, Carrie porta un llamativo bolso del que EL ESTILO de EL ESPAÑOL. Se trata de una pieza vintage reinterpretada en exclusiva para la serie por la diseñadora de sangre rumana y jornada Amina Muaddi.

Según consta en la página web oficial de la creativa -al menos esos son los modelos que están disponibles- existe el Superamini Ciao Bella Black Satin With Crystals, es decir, satinado, en negro y con cristales transparentes. En él pueden leerse las palabras Ciao Bella Italia, aparentemente con la misma tipografía que la marca Coca-Cola, algo absolutamente reconocible. Su precio, 640 euros.

Carrie Bradshaw y Aidan Shaw a la salida de un restaurante neoyorquino. Gtres

En los últimos años, Amina Muaddi se ha colado en los vestidores de la mayoría de celebrities del star-system. En los últimos tiempos hemos podido ver sus diseños en estrellas como Kylie Jenner (25) o Beyoncé (41) en algunas de las imágenes de su recién publicado disco, Renaissance.

También eligió la creadora de Break my soul a la diseñadora jordana para uno de los actos relacionados con la gran gala de los Grammy. Para el brunch anual que organiza Ron Nation, Queen Bey lució un vestido metálico que creó sensación entre sus seguidores.

