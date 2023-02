Carrie Bradshaw en estado puro: zapatillas de andar por casa de Gucci para un paseo por Nueva York

Cada semana de rodaje que pasa es una más cerca para ver el resultado final de la segunda temporada de And just like that..., el reboot de la mítica serie de los 90 y principios de los 2000 Sexo en Nueva York. Además del amor -y por supuesto el sexo-, la moda es la clave en la vida de Carrie Bradshaw (personaje interpretado por Sarah Jessica Parker), Miranda Hobbes (Cynthia Nixon) y Charlotte York-Goldenblatt (Kristin Davis).

La moda excéntrica, vintage, ecléctica, europea, pero también americana. Un mix que tiene como resultado a Carrie, el epítome del fashion. Un icono al que se le permite vestir como quiera llevando lo que le dé la gana. La hemos visto paseando por la Quinta Avenida en sujetador de encaje y perlas.

Ahora, en las últimas fotos inmortalizadas por los paparazzi en el set de uno de los últimos capítulos, la escritora ha dejado en su zapatero sus míticos Manolo Blahnik y ha lucido un calzado mucho más apropiado para La Gran Manzana.

Sarah Jessica Parker caracterizada como Carrie Bradshaw con slippers de Gucci. Gtres

Para sorpresa de ¿nadie? la columnista lleva unas slippers de andar por casa en plena calle, en pleno mes de febrero. Eso sí, no son unas zapatillas cualquiera. Se trata de un modelo de Gucci de las que EL ESTILO de EL ESPAÑOL conoce todos los detalles. Haciendo referencia a los tradicionales orígenes del motivo, la clásica GG se presenta en una combinación atemporal de azul y beige para la colección Gucci Love Parade.

El diseño del monograma, que cobra protagonismo en cada colección década tras década, se ha convertido en un sello distintivo de la firma italiana. En esta ocasión, la paleta realza este par de slippers. Su precio es de 590 euros según consta en la web de Gucci. Existen diferentes modelos, con distintos estampados y con otro tipo de detalle en el empeine. El más original es el que lleva el clásico horsebit de Gucci -la herradura de caballo-.

Detalle de las slippers de Gucci de Sarah Jessica Parker. Gtres

En su mano izquierda tampoco lleva uno de sus emblemáticos Baguette de Fendi, sino una bolsa de tela comprada en la tienda de suvenires de un museo. En ella lleva impresa una frase del artista Jean Michel Basquiat: "Out getting ribs" ("He salido a por costillas").

En 1982, Jean Michel Basquiat creó una de sus obras de arte más grandes en papel. Continuando con su estilo de arte callejero neoexpresionista, Ribs, Ribs (Costillas, Costillas) mide 243 por 246 centímetros y es una barra de aceite sobre papel.

