Los tacones multicolor de Adela González, firmados por la zapatera preferida de las 'celebrities'

La evolución del estilo de Adela González (49 años) se ha hecho evidente en los últimos meses. Presentar un programa diario como Sálvame, además de otras galas especiales, hace que su imagen ocupe el primer plano de los focos y poco a poco va mostrando diferentes registros con looks muy diferentes. Uno de los últimos, pero sin duda el más acertado hasta el momento, tiene a los zapatos como protagonistas.

La periodista llegaba a plató pisando fuerte con unos vaqueros pitillo en azul y un polo rosa empolvado; ambos de Zara. El conjunto, casual y muy discreto, parecía necesitar un complemento que lo realzara hasta convertirlo en algo mucho más vistoso.

Dicho y hecho, Adela eligió el calzado adecuado para conseguirlo. Se trata de un diseño bastante conocido, que han lucido otras famosas, incluso Meghan Markle (41) los tiene en su armario aunque en otros tonos más discretos concretamente en blanco y negro. Los firma la diseñadora británica Sophia Webster.

La presentadora, en el plató de 'Sálvame'. Redes sociales

Pertenecen a temporadas anteriores y su precio aproximado era de 800 euros. En tonalidades pastel, amarillo, rosa, lila y blanco, con efecto pespunteado en negro, tienen aberturas en los laterales, la parte delantera y talón, de patrón abotinado. El detalle más chic es la forma en la que van atadas detrás con cordones y cuentas adornándolos. ¡Son ideales!

Sophia Webster está muy presente en los zapateros de conocidas modelos y actrices. Sus diseños son siempre originales y llenos de colorido, con adornos llamativos como los corazones o las mariposas. Son estos últimos los que más han arrasado en los últimos años en el universo celebrity.

Primer plano de los zapatos de Adela. Redes sociales

Olivia Palermo (36), Gwen Stefani (53), Jennifer Lopez (53) o Blake Lively (35) han llevado sus zapatos en eventos públicos y alfombras rojas. Esta creadora inglesa fundó su marca homónima en el año 2012 y tiene una exitosa trayectoria profesional. Graduada en los prestigiosos centros London College of Fashion y The Royal College of Art, debutó con su primera colección para la primavera/verano de 2013, y fue reconocida internacionalmente por su estilo único, creativo y edificante. También ha recibido importantes premios de moda y ha colaborado con firmas como Puma, Barbie y Coca Cola, J Crew. Suele reutilizar materiales para que su producción sea más sostenible y colabora con causas relacionadas con el medioambiente.

