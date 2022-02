Desvelamos la historia detrás del collar español favorito de Beyoncé: hablamos con sus creadores

Beyoncé posa con un collar 'made in Spain' en su última publicación de redes sociales.

Se dice que cuando el público es capaz de reconocerte con solo mencionar tu nombre de pila significa que realmente has alcanzado el escaño más alto de la fama y el éxito. Eso le ocurre a Beyoncé (40 años), que no necesita apellidos para ser considerada por muchos la reina de la música y la gran diva del siglo XXI.

La cantante de Houston no solo ha triunfado en el mundo de la canción, sino también en el de la moda. Su poder sobre el escenario y su imagen tan característica la convierten en un gran atractivo para las marcas y desde las firmas más lujosas a las más humildes quieren trabajar con ella. Pero en su privilegiada posición es ella en primera persona la que elige con quién aliarse, qué ponerse o qué mete su armario o en su joyero. Y esta semana ha mostrado en sus redes sociales, donde atesora más de 237 millones de seguidores, que entre su exquisita selección de joyas se encuentra un collar made in Spain.

Beyoncé Knowles arrasa en el mundo de la música y en el de la moda y complementos. Gtres

Beyoncé ha reaparecido en su perfil de Instagram, tras casi dos meses sin publicar contenido, posando con su chándal burdeos de su marca Ivy Park y con varios colgantes, entre ellos uno muy especial creado por la firma catalana PDPaola. Se trata de una fina cadena dorada de la que cuelgan cinco insectos de piedras preciosas que se inspiran en la abeja reina, traducida al inglés como Queen Bee, un nombre con el que se identifica a la diva -Queen B- por la inicial de su nombre y por ser la reina del R&B.

Para conocer todos los detalles sobre la joya y saber cómo ha acabado en el joyero de Beyoncé, EL ESPAÑOL ha hablado con los responsables de la firma española que ha cautivado a la voz de Crazy in love.

Enhorabuena a todo el equipo porque sin duda que Beyoncé Knowles-Carter luzca una pieza de una marca española es un impresionante escaparate mundial. ¿Cómo os ha llegado la noticia?

En PDPaola estamos constantemente en contacto con los estilistas de aquellas artistas que representan nuestros valores de autenticidad y tras regalarles piezas siempre quedamos pendientes de sus redes, alfombras rojas, actuaciones o fotos de paparazzi para verlas luciendo nuestras joyas.

¿Conocíais que Beyoncé tenía vuestra pieza? ¿Cómo ha llegado hasta su joyero?

Tenemos una estrecha relación con los estilistas, managers y de forma directa con muchas celebrities que les interesa la marca. Recientemente, le habíamos regalado a Beyoncé tras su elección nuestro collar La Bamba de nuestra colección Zaza. La colección Zaza se inspira en los virtuosos insectos voladores que mantienen la naturaleza en constante floración. La sutil belleza y fragilidad de estas pequeñas criaturas, evocando el centro de la vida en constante movimiento han enamorado a la artista.

Beyoncé tiene en su joyero el collar La Bamba de PDPaola.

¿Sabéis si tiene más joyas vuestras?

Es una gran amiga de la marca. Tiene muchas piezas de PDPaola, desde nuestro collar best seller con su inicial, al collar amuleto Luck, de nuestra colección House of Beetles, hasta toda nuestra colección de The Chain.

¿Qué significa para vosotros que Beyoncé no solo posea vuestra pieza, sino que la luzca públicamente? Nada menos que posando en su Instagram donde atesora 237 millones de seguidores...

Que Beyoncé quiera tener y vestir (las muestre o no públicamente) nuestras joyas es sinónimo de estar haciendo las cosas bien y de conseguir inspirar a mujeres talentosas a brillar con naturalidad. Las mujeres siempre han sido nuestra principal fuente de inspiración, motivación y fortaleza.

¿Por qué creéis que Beyoncé se decantó por este diseño en concreto de todo vuestro catálogo para lucirlo con un chándal de su colección de Ivy Park?

Beyoncé fiel a su marca y a su estilo ha encontrado en nuestro collar la Bamba el complemento perfecto para sentirse identificada y representada. Nos gusta que cada colección nuestra represente la creación de un nuevo mundo para la mujer actual: con estilo, independiente y fiel a sí misma sin reservas.

Beyoncé junto a sus hijas Blue Ivy y Rumi. Redes sociales

Parece claro que la diva de Houston se ha enamorado de vuestro collar porque está creado con abejas reinas (Queen Bee), ¿por qué estáis creando piezas con estos insectos? ¿Qué tienen de especial?

Es un homenaje a las pequeñas grandes cosas. La naturaleza es nuestro mayor guardián, equilibrando la evolución de cada forma de vida. Los insectos evidencian esta belleza e inteligencia mágicas a través de sus movimientos y organización. Los diseños de Zaza son un guiño a la delicadeza de la naturaleza subrayada con un poderoso mensaje de fuerza y belleza, que nos recuerda con cada joya la rápida y fugaz esencia de la naturaleza. Este homenaje a la naturaleza no podría ser completo sin acercarse un poco más a una responsabilidad medioambiental. Por esta razón, nos unimos a Eden Reforestation Project para Plantar un Árbol por Cada Joya de Zaza vendida. Llevamos más de 49.000 árboles plantados y este proyecto ayudó a generar 494 días de empleo para miembros de comunidades empobrecidas.

¿La propia Beyoncé o su agencia os ha hecho llegar algún tipo de mensaje?

Como el resto de veces, seguimos en contacto con ella y sus estilistas y estamos encantados de que sigue eligiendo PDPaola para llenar su joyero.

¿Se ha notado ya la repercusión después de que Beyoncé luciera vuestro collar? ¿Hay más interés? ¿Se ha notado en las ventas?

Cuando una celebrity lleva nuestras joyas el primer impacto está en el interés de la prensa nacional e internacional a compartirlo. Esto genera mucha repercusión de marca ya que aparecemos de forma orgánica en las principales cabeceras con artículos propios, generando branding, audiencia y tráfico web. Gracias a ello sí se ha notado un gran aumento de las ventas del collar La Bamba.

¿Cuál es la historia de PD Paola? ¿Cómo comenzó su andadura en el mundo de las joyas?

Inspirados por una familia de mujeres fuertes y polifacéticas, los hermanos Paola y Humbert fundaron PDPaola en 2014 partiendo del deseo de crear una marca con la que las mujeres modernas se sintieran identificadas y acompañarlas en los muchos roles que desempeñan en la vida. Tras abandonar sus respectivas carreras, convirtieron su pasión por el diseño y la joyería en un proyecto de vida, rindiendo homenaje a las mujeres como misión. Hoy estamos orgullosos de poder crear piezas que aportan esa chispa y alegría al día a día de las mujeres en más de 112 países, y seguimos contando... ¡Es un sueño hecho realidad!

Las hermanas y topmodels Gigi y Bella Hadid tienen en su joyero varias piezas de PDPaola. Gtres

¿Qué otros rostros famosos han lucido vuestras creaciones?

Son grandes artistas y celebrities quién llevan PDPaola en su día a día. Las hermanas Hadid, tanto Bella (25) como Gigi (26) tienen muchas piezas y las llevan de forma continua. Hailey Baldwin (25) escogió nuestros pendientes Aisha para la grabación del documental de Justin Bieber (27). Katy Perry (37) tiene nuestro collar L'Absolu con forma de corazón. Megan Fox (35) lleva habitualmente nuestro collar Bond grabado con su inicial. Eiza Gonzalez (32) es una gran fan de nuestro collar de iniciales, como lo es la cantante Rosé (24) de Blackpink que lo ha llevado en sus conciertos. Jessica Alba (40) utiliza nuestros piercings de la colección de Alta Joyería. Elsa Hosk (36) lleva el nombre de su bebé en nuestro collar Talisman de la colección Engrave Me. Eva Longoria (46), Taylor Hill (25), Chiara Ferragni (34), Ashley Greene (34), Vanessa Hudgens (33) y muchas más son algunas de las celebs que suelen llevar nuestras joyas.

¿Os habéis planteado enviarle alguna pieza de vuestro catálogo a las hijas de Beyoncé, que también son muy fans de la moda y los complementos?

Justo tenemos la colección Kids que les iría muy bien llamada Les Petites mini tesoros elaborados en plata de ley 925 y un baño de oro de 18 quilates que redefine con actitud lo que significa ser una niña.

