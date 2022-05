La impresionante chaqueta de cuero de Beyoncé que sólo podrás conseguir bajo demanda

Los fans de Beyoncé (40 años) empiezan a estar algo molestos porque su artista favorita no termina de sacar el anhelado disco. El pasado 23 de abril se cumplieron seis años desde su último álbum en solitario, Lemonade, su obra mejor valorada y una de las más premiadas de la historia de la música. Sin embargo, desde entonces, apenas se ha sabido de ella.

Si bien es cierto, publicó un disco conjunto con su marido, Jay-Z (52), llamado Everything is love, en junio de 2018. Y en plena pandemia de coronavirus, en el verano de 2020, fascinó a todos con el proyecto de Black is king, un álbum visual rodado un año antes, con una renovada banda sonora original para el remake de El rey león. Pero ella sabe que no es lo mismo. El mundo sabe que no es igual.

Ha llegado mayo del año 2022 y Beyoncé sigue sin estrenar música. Lo que sí que hace es estrenar atuendo. Tras pasar unos días en una isla privada cerca del Caribe, Queen Bey fue vista con su esposo en el aeropuerto de Miami. De ahí, directa a Los Ángeles, donde vive desde hace años tras abandonar su impresionante penthouse del neoyorquino barrio de TriBeCa.

En esta última imagen pública de la reina de la música, Beyoncé lleva una chaqueta de cuero espectacular de la que EL ESTILO de EL ESPAÑOL conoce todos los detalles. Se trata de una pieza del diseñador africano Kwame Adusei, oversize, en color negro, con maximangas y grandes solapas.

Al tratarse de un producto artesanal y del que existen poquísimas unidades en stock, para adquirirlo, y para conocer más información, como el precio, hay que ponerse en contacto directamente con la firma.

Proveniente de Ghana, país ubicado en África Occidental, Kwame Adusei lleva más de diez años en el sector de la moda de lujo. Kwame Adusei es la culminación de las raíces de África Occidental compartidas a través de sus prendas con un público global, con una perspectiva basada en "la practicidad, la modernidad, la sofisticación y la madurez".

Kwame Adusei, fundada en 2021 -antes llamada Nana Kwame Adusei- se enfoca en explorar y crear conceptos derivados de los puntos en común entre culturas yuxtapuestas, con énfasis en la calidad, la historia y la ética.

Desde que Beyoncé maneja las riendas de su propia carrera, hace ya casi 15 años, siempre ha sido importante para ella dar a los diseñadores y artistas emergentes su lugar en el mundo a través de la visibilidad que supone trabajar con alguien tan relevante como ella. Especialmente afroamericanos y también africanos, como es el caso de Adusei.

