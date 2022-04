Isabel Jiménez tiene la chaqueta vaquera más deseada de las redes

La chaqueta vaquera es un clásico que, por años, se ha convertido en la pieza imprescindible del entretiempo. Fue un boom en los años 70 y desde entonces se ha posicionado como la prenda infalible de la primavera. Hoy, cuenta con un sinfín de diseños y adaptaciones que han evolucionado con el paso del tiempo y según las tendencias. Ejemplo de ello, es el bonito y original modelo con el que se ha mostrado Isabel Jiménez (40 años) en sus redes sociales.

Tal y como publicó en su perfil de Instagram, donde atesora más de 370.000 seguidores y suele desvelar sus mejores apuestas estilísticas, la periodista optó por esta pieza para un rodaje en medio de un entorno natural. El modelo en cuestión es una chaqueta vaquera oversize -tendencia desde hace varias temporadas-, con bolsillos en el pecho y margaritas bordas en toda la prenda. Este último detalle, ligado a la primavera, es el que le da el toque de originalidad al diseño.

Isabel Jiménez utilizó esta prenda como complemento de un outfit, también de entretiempo, formado por un pantalón verde de corte campana y una camiseta de estampado floral, a juego con su pieza denim. En cuanto al calzado, la presentadora se decantó por unas Converse blancas que, junto a su melena suelta y peinada al natural, dieron el broche final a un look de 10 que ha encantado a sus seguidoras. Han sido muchas las que han elogiado su estilismo y le han pedido la referencia de la chaqueta vaquera.

"¿De dónde es la chaqueta?", "Referencia de la chaqueta, por fa" o "¿La chaqueta no la tenéis en la colección de Slowlove?" son algunos de los mensajes que se leen en el post de la almeriense.

Aunque en su imagen la periodista etiquetó a Slowlove, la firma de ropa que comparte con su amiga Sara Carbonero (38), no ha dejado claro si todo el look y en concreto, la pieza denim, forma parte de la colección de su marca. Hasta ahora, según ha podido comprobar EL ESTILO, no está a la venta en la página web la mencionada empresa de moda.

Lo que sí es un hecho es que la chaqueta vaquera de Isabel Jiménez es ideal para llevar en los meses de primavera con un sinfín de estilismos. No solo por la versatilidad de este tipo de piezas, sino también por los detalles que tiene, en concreto, este artículo. Por su delicado bordado sirve, por ejemplo, como el completo perfecto para darle un giro llamativo a un look formado por básicos.

