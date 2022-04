Letizia añade un octavo vestido rojo de Carolina Herrera a su vestidor: lo que hay detrás de su obsesión

Letizia (49 años) revolucionó este pasado martes 5 de abril la pequeña localidad de Bishop Auckland, al noreste de Inglaterra. La Reina acudió a su cita con el príncipe Carlos (73) para visitar juntos la colección Zurbarán: las doce tribus de Israel, Jacob y sus hijos. La esposa de Felipe VI (54) lució para la ocasión un vestido burdeos firmado por Carolina Herrera, un diseño que suma a su colección más especial con la que roza casi la obsesión.

Esta elección estilística de Letizia responde a su fórmula favorita: la gama cromática del rojo y una creación de la diseñadora venezolana. La Reina es conocedora de que la mezcla de esos dos conceptos es garantía de éxito, y así lo demuestra la prensa británica, que copó sus titulares con halagos a la monarca española en su fugaz visita al territorio de Isabel II (95).

Letizia ha lucido en infinidad de ocasiones su apuesta estilística fetiche. Prueba de ello son los ocho vestidos de gama carmesí firmados por Carolina Herrera que la Reina ya posee en el interior de su vestidor de palacio. El más reciente que ha sumado a la colección es el que ha estrenado esta misma semana en su viaje a Inglaterra. Y habrá que ver cuánto tarda en reciclarlo, pues es lo que ha hecho con el resto de diseños rojizos de la elegante marca.

LETIZIA VESTIDOS ROJOS CAROLINA HERRERA

El primer vestido rojo de Carolina Herrera que estrenó como Reina fue en 2015 durante un acto en Milán con motivo del Día Internacional de la Alimentación [foto nº 2 en el montaje]. Más tarde, en octubre de ese mismo año adquirió una pieza de CH en tono burdeos para inauguración del curso de Formación Profesional en el Instituto de Educación Secundaria 'Javier García Téllez' de Cáceres [foto nº 7].

Hay que saltar hasta junio de 2017 para conocer el tercer vestido de este estilo que metió en su armario real, que lo lució por el 40 aniversario de las elecciones en España [foto nº 4]. Este fue uno de los que más han gustado a los expertos en moda, al igual que un diseño muy femenino que estrenó en septiembre de 2017 para el XV aniversario de Vocento [foto nº 3].

Ya en septiembre 2018 estrenó uno de sus diseños rojos favoritos, porque lo ha lucido en innumerables ocasiones e incluso en actos consecutivos en agenda. Se lo puso por primera vez en el debut de la Princesa de Asturias en Covadonga [foto nº 6], por lo que esconde un recuerdo muy especial para Letizia, que podría ser el motivo por el que recurre a él tantas veces.

Este diseño rojo de Carolina Herrera es el que más veces ha repetido la reina Letizia. Gtres

Pero ¿hace bien la Reina reciclándolo tanto? ¿No llegará un momento en el que pase de moda? La experta estilista y coach de famosos Piluka Echegaray tiene clara su respuesta ante la pregunta de EL ESPAÑOL: "Es un vestido absolutamente atemporal, que no pasará de moda, es un clásico que además realza de forma elegante su figura. Que le quede como un guante puede ser la razón por la que lo repita tanto".

En el año 2019, siguió con su obsesión, y ese año estrenó dos vestidos rojos de Carolina Herrera, el primero en febrero en su visita de Estado a Marruecos [foto nº 8], y el segundo en septiembre en la Zarzuela [foto nº 5] cuando recibió a la Selección Española de Baloncesto.

No ha estrenado diseños rojos de la creativa venezolana durante los dos años de pandemia, porque se propuso cumplir con austeridad su mandato mientras todo el país sufría el azote masivo de la Covid-19. Pero ahora, con la vuelta a la normalidad, ha retomado su pasión por su fórmula estilística favorita y se lo ha hecho saber al planeta entero con su visita a Inglaterra.

La pasión que Letizia demuestra por el rojo no extraña a la estilista Piluka Echegaray: "Una de las principales propiedades del rojo es no pasar jamás desapercibido. El ojo humano siempre detectará eso color antes que ningún otro, es más, no solo llama la atención sino que también invita a la acción. El rojo genera energía y acelera el corazón. Ofrece calidez y dinamismo".

Entonces, ¿qué busca la Reina recurriendo al rojo? "En mi opinión podría ser porque es un color que le favorece y le da luz, más en las versiones más anaranjadas que en los tonos más burdeos. Casa muy bien con la armonía de color de su piel y cabello. Es un color que le ofrece protagonismo pero de forma elegante. Femenino y fuerte al tiempo. En ocasiones yo utilizo el rojo para dar energía, pues si estás cansado ir vestido de rojo te ayudará a sobre llevar con más vitalidad tu día", explica Echegaray.

La reina Sofía ha estado en Nueva York esta semana con la diseñadora Carolina Herrera. Gtres

Aunque la verdadera obsesión de Letizia reside en la elección de la diseñadora Carolina Herrera. ¿Qué tiene de especial esta firma para que sea una de las grandes cabeceras de moda para la Reina de España? La experta estilista vuelve a tener la respuesta: "Carolina Herrera me parece una excelente opción para la reina Letizia, ya que es una firma elegante y sobria. Formal y actual, pero sin extremos".

Además, Echegaray añade -haciendo hincapié en toda la organización que hay detrás de cada elección estilística de la monarca-: "No olvidemos que la Reina además de lo que a ella le pueda gustar la moda y de lucir, se debe a un protocolo por su posición que no se debe saltar. Creo que ella y su estilista realizan un buen trabajo. Y aunque no pueden gustarle a todos sus elecciones, la mayoría son correctas y atractivas". Por este motivo, el catálogo de Carolina Herrera cumpliría con todos los requisitos para una personalidad institucional de la talla de Letizia.

Los ocho vestidos que ya cuelgan del perchero real lucen características muy diferentes, que no sientan de igual forma a la Reina. La experta en moda consultada por este medio ha analizado las fotografías y señala cuál es, desde su visión especializada, el que mejor se adapta a Letizia: "De los últimos ocho looks que ha lucido en este color el que a mí personalmente me parece que más le favorece es el que lució por el 40 aniversario de las elecciones en España. Me quedo con este por el tono del vestido, que le aporta intensidad y luz al tiempo. También por la forma, que enmarca a la perfección su bonita silueta. Por tener un estilo formal pero rejuvenecedor a partes iguales. Es femenino, elegante y actual".

[Más información: Habla la creadora del tocado de Letizia en Londres: "Está hecho a medida para ella. Se vio bien con él puesto"]

Sigue los temas que te interesan