La icónica barra de labios de MAC en mate vuelve a ser la más demandada

La base de maquillaje, el colorete, el iluminador, el antiojeras, la máscara de pestañas... podríamos hacer una lista interminable de productos cosméticos que se pueden emplear en el día a día. Pero en realidad solo hace falta un toque para conseguir un efecto de buena cara en cuestión de segundos.

El más importante y el que más habla por nuestro rostro: la barra de labios. Su uso es vital para adquirir tonalidad en el rostro. Por eso, desde EL ESTILO de EL ESPAÑOL ofrecemos la barra de labios más demandada del momento.

Puede ser tuya en MAC Cosmetics y es la Matte Lipstick. Es de acabado ultra mate y tiene un color súper concentrado y textura cremosa. Cuesta 21,50 euros y está disponible en varios colores, como naranja, nude, rojo, rosa y arándano, entre otros. En lo que respecta a su modo de uso, conviene aplicar directamente en los labios o con ayuda de la Brocha 316 para un acabado más definido.

A la luz de los comentarios que se pueden leer en la página de MAC, no cabe duda de que esta es la barra que más triunfa: "He probado una gran cantidad de labiales rojos, alta gama y low cost. Sin duda, este es el rojo perfecto, muy favorecedor, da sensación de dientes más blancos, no reseca a pesar de ser mate", "Este labial es increíble. Se siente muy suave en los labios y, con el Prep and Prime Lips, dura muchísimo. Aunque hay que retocarlo si comes o bebes, para mí es uno de los indispensables. ¡Me hace sentir fuerte, segura y capaz de todo!".

Es la barra más icónica de la marca en estos momentos, tan solo seguida por la creada por la cantante Rosalía (28 años), MAC Cosmetics Aute Cuture Starring Rosalía Collection. El pasado 1 de octubre la cantante, junto con MAC, creó una "colección de edición limitada con colores de tendencia para uñas y maquillaje que está llena de moda, sabor y estilo".

Es "una colección de belleza para llevar por aquellos que se conectan con su estilo (de Rosalía) estridentemente libre y vanguardista, pero inherentemente clásico", tal y como se señaló desde la marca. MAC indicó, además, que "Rosalía comparte la originalidad, el coraje y la fuerza creativa que es tan vital para el ADN de MAC".

Los nombres escogidos para los productos de la colección se refieren a especias como el tomillo, la sal rosa, el achiote y el azafrán, a bebidas como el café con leche o el solo y golosinas como el caramelo. Un fiel reflejo de los gustos de Rosalía en su faceta más personal.

