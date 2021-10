Marta Riesco rompe su silencio tras ser relacionada con Antonio David: "He sufrido acoso permanente"

El pasado miércoles, 20 de octubre, los kioscos amanecían con la noticia más inesperada del año: Antonio David Flores (45 años) y Olga Moreno (46) se separan tras más de 20 años juntos. Ninguno de los protagonistas se ha pronunciado aún al respecto y se desconocen los motivos exactos de esta supuesta ruptura, aunque muchos apuntan a las continuas infidelidades del ex guardia civil. En esa lista de nombres que forman sus deslealtades suena el de una conocida reportera de Telecinco que presuntamente habría mantenido diversos encuentros con el padre de Rocío Flores (25).

Tras días jugando al misterio, finalmente desde Mediaset se ha puesto nombre a esta periodista y se trata de Marta Riesco (32), rostro habitual de El programa de Ana Rosa. La joven ha permanecido callada varios días, pero este lunes ha querido enfrentarse a las habladurías y ha emitido un contundente comunicado que ha sido leído por su jefa, Ana Rosa Quintana (65) en pleno directo.

El texto redactado por Marta dice lo siguiente:

Marta Riesco ha roto su silencio tras ser señalada como la amante de Antonio David. RRSS

Llevo 10 años ejerciendo el periodismo y amo mi profesión, mi trabajo me avala, con los reportajes y las exclusivas que he traido estos años... pero todo esto lamentablemente ha quedado en un segundo plano estos últimos días.

Algunos compañeros de profesión me han aludido desde un ámbito privado, quiero recordarles que no soy un personaje público.

No quiero entrar en temas personales... si entro, me acusarán de lo que digo; y si no lo hago, me acusarán de que callo.

He sufrido una gran presión mediática y acoso permanente, directa o indirectamente se me está señalando en medios de comunicación.

El sueño de mi vida era trabajar en El programa de Ana Rosa y gracias a mi trabajo lo he conseguido. Y gracias a dios tengo el cariño y el apoyo de mis compañeros.

Os pido poder seguir realizando mi trabajo en libertad y sin presiones.

Su polémica hace un año

El 14 de septiembre de 2020, el programa Sábado Deluxe ya mostró a la audiencia unas imágenes comprometedoras del marido de Olga Moreno junto a la periodista Marta Riesco, que ya entonces hacían tambalear su matrimonio.

'Sábado Deluxe' mostró hace un año un vídeo en el que se podía ver a Antonio David y Marta muy cómplices.

En las instantáneas divulgadas en Sábado Deluxe se veía de forma borrosa al entonces colaborador de Sálvame charlando con Marta Riesco en una famosa discoteca de Madrid. Ambos, en actitud amigable, se abrazaron al saludarse y se les veía acercarse constantemente para escucharse entre tanto barullo de la música. Pero las imágenes no demostraban mucho más que una aparente complicidad.

"Esas imágenes son de un día en el que terminamos el Deluxe antes del verano y nos fuimos todos los compañeros a tomar algo. No sabía, no tenía ni idea. Sí, es Marta. Esa noche estábamos todos los compañeros allí. En ese momento, nos vemos y nos saludamos. No estoy viendo nada del otro mundo, ahí no vendemos nada", explicaba en aquel momento el ex guardia civil.

