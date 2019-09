'Sneakers' con altura: las deportivas con plataforma vienen para quedarse

Una de las tendencias clave de este 2019 han sido las sneakers con plataforma. Las primeras marcas en incorporar centímetros de más a sus suelas fueron las más clásicas (Converse y Vans), aportando un toque distintivo a sus míticos modelos. Ahora, las zapatillas más vendidas en JD Sports y sello inconfundible de la tendencia chunky, las Fila Disruptor II, elevan su maximalismo al cuadrado reeditándose en las Fila Disruptor II Wedge. El modelo ya está arrasando en ventas en el retailer británico, colándose entre los modelos más vendidos.

Que las plataformas se han convertido en un éxito asegurado para cualquier outfit desenfadado es una realidad tangible. Muestra de ellos han sido las reediciones que marcas tan emblemáticas en el mundo de la moda de las sneakers han incorporado al mercado durante este 2019.

'Sneakers' con altura: Converse All Star reeditadas con plataforma.

Mientras Converse hizo lo propio lanzando las Converse All Star Lift Ox Platform y las Converse All Star Lift Hi Platform, dos de los modelos más demandados durante este 2019; Vans también se sumó a la tendencia platform incorporando centímetros a sus suelas con modelos como Vans Old Skool Platform, Vans Sk8-Hi Platform, Vans Authentic Platform, Vans Era Platform y las Vans Slip-On Platform.

Si hay unas sneakers que ha arrasado durante este 2019 esas son las Fila Disruptor II, un modelo que ahora sube de nivel al incorporar una plataforma más alta en su suela dentada. Manteniendo su esencia retro original, Fila puso a la venta durante el verano las Fila Disruptor II Wedge, un modelo con el empeine de piel y detalles reflectantes que ya se ha convertido en éxito de ventas en JD Sports.

Modelo de Fila Disruptor II Wedge.

De hecho, se ha colado en el puesto número 12 de las zapatillas deportivas más demandadas, con más de 200.000 pares vendidos, pretendiendo repetir el éxito de sus antecesoras. ¿Los colores disponibles de estas sneakers 'con altura'? Los clásicos: blanco y negro.

Si bien es cierto, este tipo de zapatilla deportiva ha llegado de manera masiva hasta las democratización a través de artistas españolas con nivel internacional como Rosalía (25) o Bad Gyal (22). No solo llevan los citados modelos en su día a día, en outfits de calle sino también en sus actuaciones y conciertos. Una vez más, la moda deportiva se adapta a las tendencias de moda.

