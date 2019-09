Cabello seco tras el verano: consejos y soluciones

Tras el verano toca lidiar con el cabello seco y para ello una de las principales recomendaciones de los expertos es cambiar los productos con los cuáles se suele lavar el pelo, necesitando tal vez una loción especial para este problema y utilizando un champú y acondicionador que hidraten y nutran la melena: "Si el asunto es severo, lo mejor sería un tratamiento especial de hidratación que penetre profundamente en la cutícula, humedeciéndola y logrando reparar el daño en apenas 20 minutos", aseguran desde la firma Matrix.

Preparar antes de secar y tratarlo por la noche

"Con el secador se pueden hacer verdaderas maravillas y dejar el pelo bonito, pulido y suave; pero si además aplicas los productos adecuados para el brushing, conseguirás resultados espectaculares. Por ejemplo, si el cabello es fino, puedes aplicar una mousse de volumen; si está seco, un aceite reparador… Y siempre, en cualquier caso, un protector de calor. Todos estos productos evitarán que el secador le robe la hidratación al cabello ya que crea una película protectora", continúan desde la firma.

Por otra parte, la noche es el mejor momento del día para reparar los daños, así que antes de dormir conviene aplicarse un aceite hidratante de medios a puntas y dejarlo actuar toda la noche. Al levantarse, basta con lavarse el pelo y comprobar su efecto.

Tratamiento para hidratar el cabello.

Qué hacer ante la decoloración

En verano, el cabello puede decolorarse con rapidez y aparecer reflejos rojizos o anaranjados en las morenas y verdosos debido al cloro o amarillos por el sol, en las rubias: "En caso de tonos no deseados, hay que corregir con otros suaves sin amoniaco, los tonos sobre tonos son ideales para volver a pigmentar el pelo", recomienda David Lesur, de los salones David Künzle, que además aconseja acudir rápidamente a tu peluquería de referencia para cortar las puntas abiertas y someter a tu cabello a cualquiera de los muchos tratamientos para su restablecimiento. "Por ejemplo, uno intenso como el Sugar Shine System para recuperar el brillo en cabellos naturales, la Biocauterizacion de Kératine Dose para eliminar friso o el Repair Inside para cabellos más dañados y conseguir al mismo tiempo, una hidratación más profunda. Después de probarlos en el salón, debes continuarlos en casa con los productos, ya que es aconsejable adoptar una rutina de cuidados con champús adecuados y mascarillas de medios a puntas, utilizando aceites o cremas sin aclarado antes de secar o de dejar secar al aire libre. Si es posible, hacer una cataplasma mezclando aceite y mascarilla sobre el cabello sin lavar, dejar toda la noche mientras dormimos con ello envuelto en un film plástico, que aunque no es lo más sexy ni lo más confortable, sí que ayuda a un resultado óptimo. Por último, aconsejo durante esa fase de recuperación, no usar productos que lleven silicona o alcohol".

Imagen de los salones David Künzle en Fuencarral (Madrid).

Los tratamientos para el cabello seco y/o decolorado, uno por uno:

1. Sugar Shine System: Formulado con cristales de azúcar que exfolian suavemente la fibra capilar para quitar las impurezas del cabello. Lo que conseguirás es una melena más vital y radiante gracias también a sus humectantes naturales, que ayudan a suavizar y acondicionar el cabello. Duración: 30 minutos.

2. Biocauterización: Consta de seis rápidos pasos que transformarán radicalmente tu cabello, fortaleciendo la fibra capilar y reforzando la cutícula para un resultado inigualable. Tras el primer servicio, el cabello se ve notablemente más sano, más fuerte y con un brillo renovado. Duración: 1 hora.

3. Repair Inside: Tratamiento reparador que mejora la calidad de todo tipo de cabello, y restaura en profundidad los daños provocados por los agentes químicos. Es ideal para aplicar después de un trabajo de color o cambio de forma. Además de su pH ácido, entre sus principales ingredientes se encuentra la soja, conocida por su capacidad para hidratar el cabello, aportarle volumen y agregarle además resistencia y brillo. Duración: 30 minutos.

[Más información: Este es el tratamiento facial más demandado para después del verano]