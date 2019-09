Los colores metálicos y el negro, la tendencia en uñas para este otoño

Los verde oliva, el rojo amapola, el azul marino brillante, el efecto mármol o los acabados metalizados son los colores para uñas y manicura este otoño.

1. Negro, manicura multicolor y otros tonos para este otoño

Se llevará desde el verde oliva y el púrpura en todas sus gamas, hasta el naranja apagado, el azul marino brillante, el gris paloma, el rojo amapola o el blanco "crujiente", pero de todos, el rey será el negro, que rompe con todo y es ideal para marcar en un nail art o como contraste en una manicura nude o pastel.

Si una ventaja tiene sobre otros tonos, es la de ser capaz de combinar prácticamente con todo: "Diariamente lo vemos en la calle. Hay quiénes prefieren mezclarlo y restarle importancia con otros colores o como parte de un nail art, añadiendo líneas o lunares blancos, brillo alternando mates, con corazones, medias uñas, etc…", cuentan desde los centros Twenty, haciendo hincapié en no relacionarlo con determinadas estéticas exclusivamente: "Hay muchas mujeres ejecutivas que optan por el negro en sus uñas, al igual que para fiestas con vestidos de distintos colores, es una cuestión de gustos y de saber elegir aquel color que mejor nos siente en cada momento, sin ningún tipo de prejuicios".

Uñas em color burdeos de la maraca ORLY.

Andrés Martín, brand manager de la norteamericana ORLY, advierte sobre ciertos puntos: "Conviene dar siempre dos capas de negro y al final, aplicar un buen top coat para un brillo mayor, ya que este color tiende a opacar la luz. Antes de empezar la manicura, una base que proteja la uña es lo mejor, habiéndolas cortado y redondeado previamente, pues es la manera en que mejor lucen las uñas de color negro".

Este verano, la manicura multicolor ha inundado las redes sociales como Instagram o Pinterest, sobre todo neones pastel y distintas gamas de un mismo color en la misma mano. La buena noticia es que este boom perdurará también durante todo el otoño, utilizando eso sí, los tonos más llamativos en esta nueva temporada.

2. Efecto mármol y acabados metálicos

Muchos tonos metálicos "chromo" e infinidad de colores relacionados con la tierra, como el ocre, el marrón, el gris o el berenjena, es lo que veremos en la mayoría de manicuras con efecto mármol, principalmente mates, que ya han arrasado en pasarelas y eventos de todo tipo: "Para conseguir este efecto mármol veteado, basta con elegir dos tonos que conjuguen bien y un buen pincel de cerdas finas, inspirándote en aquellas piedras o gemas que más te gusten. Es un look muy de moda en estos momentos, sumamente glamuroso y perfecto para dar la bienvenida al otoño, más favorecedor quizás en mujeres no tan jóvenes", comenta Stephani Torres, de los centros Twenty en Madrid.

3. Manicura francesa

La manicura francesa nunca ha pasado de moda desde que el fundador de ORLY, Jeff Pink, la creara en 1975 en Estados Unidos (no en Francia, como muchos piensan). Por supuesto, tampoco este otoño e invierno, en su versión más actualizada. Dado que el rosa cubre gran parte de la uña y el blanco las puntas, su aspecto no puede ser más natural y sencillo, un look clásico y femenino que va con todo tipo de vestidos y complementos, lejos de eclipsar con estridencias. Como reconoce Andrés Martín, brand manager de la firma en España, Andorra y Portugal: "Si hay un tipo de técnica y color absolutamente atemporal es la manicura francesa. Nosotros la trabajamos en la línea natural, en la semipermanente y en el esmalte de larga duración de acabado gel, con quince colores para la base y cinco blancos, uno de ellos de punta fina".

Manicura francesa.

