La primera colección vintage de Quiksilver se agota en 24 horas

La primera colección vintage de Quiksilver, marca líder de surf y nieve, se agotó este viernes en solo 24 horas en toda Europa, después de ser lanzada online y en una de sus tiendas físicas. Seleccionando las piezas más icónicas e históricas de la marca desde hace 50 años en la historia de la moda, es la primera vez que la marca ha diseñado una colección vintage completa a disposición de sus seguidores.

Quiksilver Vintage dispone de 150 productos cuidadosamente seleccionados de forma global por el equipo de diseño interno que recorrió tiendas de segunda mano, colecciones personales de coleccionistas vintage y los archivos históricos de Quiksilver para diseñar las mejores piezas. Cada artículo es único, tiene el certificado de autenticidad y hasta ahora estaba disponible para comprar online y en una de las tiendas Boardriders.

Cazadora vaquera dentro de la colección vintage.

Toda la colección Quiksilver Vintage se agotó online en 24 horas en Europa, Oriente Medio y África, con algunas piezas limitadas disponibles aún online en los Estados Unidos y en la tienda Malibu Boardriders. Solo se anunció el lanzamiento de la colección a través de acciones en Instagram. Los favoritos de los consumidores incluyen la camiseta 7.67 (merchandising oficial del campeonato mundial amateur de 1986 en Cornwall) y el bañador All Down the Line (diseñado para el lanzamiento en 1990 de la película de Quiksilver All Down The Line).

Desde las bases del surf de Quiksilver, la colección consta de piezas nostálgicas únicas, desde chaquetas extragrandes hasta pantalones cortos de tallaje pequeño, con colores salvajes, patrones psicodélicos y cortes poco ortodoxos. Otras de las piezas icónicas son: la chaqueta Little Mysto, los pantalones cortos Skulldrag y la chaqueta de lana Mercury Fleece, con precios que van desde los 20 a 125 euros.

Bañador de Quiksilver.

Debido al éxito de la colección Vintage, Quiksilver hará nuevas colecciones similares el año que viene. Los seguidores de la firma pueden suscribirse a la newsletter de Quiksilver para ser los primeros en enterarse de la fecha del lanzamiento de estas colecciones.

